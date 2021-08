Wielka Brytania zamówiła kolejne 35 mln szczepionek Pfizera

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował w poniedziałek o zamówieniu kolejnych 35 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech. Preparaty, które zostaną dostarczone w drugiej połowie 2022 r., mają wzmocnić zabezpieczenie kraju przed koronawirusem, jeśli podjęta zostanie decyzja o rozpoczęciu podawania trzeciej dawki lub pojawi się nowy wariant.

Minister zdrowia Sajid Javid zapowiadał kilka dni temu, że podawanie trzeciej dawki dla osób powyżej 50. roku życia i młodszych, które są szczególnie narażone na zakażenie, rozpocznie się w sierpniu, ale nie ogłoszono jeszcze konkretnego harmonogramu.

"Podczas gdy nadal budujemy mur obronny przed Covid-19, ważne jest, byśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby chronić kraj również w przyszłości - czy to przed wirusem, jaki znamy, czy też przed jego nowymi odmianami. Cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie z firmą Pfizer w sprawie większej liczby dawek, co stanowi część naszych trwałych przygotowań do wzmocnienia naszego programu szczepień na przyszłość, dzięki czemu mamy plany, które zapewnią bezpieczeństwo krajowi w nadchodzących latach" - oświadczył Javid.

Wielka Brytania zamówiła już ponad 540 milionów dawek ośmiu różnych szczepionek przeciw Covid-19, ale dotychczas tylko cztery z nich zostały dopuszczone do użytku - oprócz tej stworzonej przez Pfizera/BioNTech to preparaty produkowane przez firmy AstraZeneca, Moderna oraz Janssen. Zawarta w poniedziałek umowa oznacza, że szczepionki Pfizera/BioNTech stanowią największą część spośród zamówionych. Zgodnie z obietnicą rządu 100 mln dawek ma zostać przekazanych na potrzeby biedniejszych krajów.

Dotychczas w Wielkiej Brytanii podano 89,5 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19, z czego 47,7 mln to pierwsze dawki, a 41,8 mln - drugie. To oznacza, że przynajmniej jedną dostało 87,7 proc. osób powyżej 16. roku życia, a w pełni zaszczepionych jest 76,9 proc.

W poniedziałek poinformowano też o wykryciu w ciągu minionej doby 31,9 tys. zakażeń koronawirusem i zarejestrowaniu 40 zgonów w związku z Covid-19. W przypadku zakażeń jest to o prawie 3,5 tys. więcej niż przed tygodniem, w przypadku zgonów - więcej o 14.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński