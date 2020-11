Wielka Brytania planuje również zmniejszyć liczbę wojsk w Afganistanie

Wielka Brytania prawdopodobnie pójdzie w ślady USA i zmniejszy liczbę żołnierzy w Afganistanie, ale będzie nadal współpracować z rządami obu krajów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Afganistanie, powiedział w czwartek brytyjski minister obrony Ben Wallace.

Pentagon poinformował we wtorek, że prezydent Donald Trump do połowy stycznia zamierza znacząco - z 4500 do 2500 - zredukować liczbę sił amerykańskich w Afganistanie.

Wallace w rozmowie ze stacją Sky News podkreślił, że na tym etapie ani Amerykanie nie wycofują się całkowicie, ani nie zrobi tego Wielka Brytania. Ale dodał: "Spodziewam się, że jeżeli oni zredukują w pewnym momencie (oddziały), to też zmniejszymy".

Wallace powiedział, że Wielka Brytania ma ograniczone możliwości działania niezależnie od swojego największego sojusznika, ale zwiększone wydatki na obronę, które uzgodnił z ministerstwem finansów, dadzą jej większe pole manewru.

"Częścią prowadzonego przeglądu obrony jest to, jak Wielka Brytania może być bardziej niezależna. Jak możemy się uzupełniać na całym świecie. Tak, by jeśli ten czy inny rząd się wycofa, a my zdecydujemy, że chcemy zostać dłużej, moglibyśmy to zrobić. W tej chwili, jeśli Stany Zjednoczone jednostronnie wycofają się z niektórych z tych krajów, jest to wyzwaniem" - przyznał Wallace.

Brytyjski rząd przeprowadza obecnie przegląd polityki zagranicznej, obrony i bezpieczeństwa, którego celem jest dostosowanie sił zbrojnych do aktualnych i potencjalnych zagrożeń. W czwartek brytyjski rząd poinformował o zwiększeniu wydatków na obronność o 16,5 mld funtów, co jest największym wzrostem od zakończenia zimnej wojny.