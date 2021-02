Wielka Brytania zmaga się ze śnieżycami, najniższa temperatura od 2010 r.

Najniższą od grudnia 2010 r. temperaturę w Wielkiej Brytanii - minus 16,7 stopnia Celsjusza - zanotowano we wtorek rano w małej osadzie Altnaharra na północy Szkocji. Ze skutkami mrozu i obfitych opadów śniegu zmaga się cała Wielka Brytania.

Brytyjski urząd meteorologiczny Met Office zapowiedział, że w nocy z wtorku na środę i ze środy na czwartek temperatury mogą spaść jeszcze bardziej, a także wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z obfitymi opadami śniegu, które dotyczy całej wschodniej części kraju - od północnej Szkocji do południowo-wschodniej Anglii.

Na wielu obszarach kraju od poniedziałku zalega gruba warstwa śniegu. W hrabstwie Aberdeenshire w Szkocji pokrywa śnieżna sięga 29 cm, zaś na niektórych obszarach wschodniej Anglii - 26 cm, a według prognoz do końca dnia we wtorek w Szkocji może spaść kolejne 20 cm.

Policja zaleca, by unikać podróżowania, choć i tak opuszczanie domów bez uzasadnionej przyczyny jest zabronione z powodu restrykcji prowadzonych w ramach lockdownu. Poważne zakłócenia są w ruchu kolejowym i drogowym w Szkocji, a także we wschodniej i południowo-wschodniej Anglii.

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych w całym kraju zamknięte zostało kilkaset szkół (do których w czasie lockdownu chodzą tylko dzieci kluczowych pracowników), zwłaszcza we wschodniej Anglii. Cały czas nieczynne są także co najmniej cztery centra szczepień we wschodniej Anglii - w Ipswich, Bury St Edmunds, Colchester i Clacton - gdzie podawana jest szczepionka przeciw Covid-19.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński