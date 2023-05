Wielka chińska izolacja. Przepisy antyszpiegowskie uderzą w inwestorów

Chiny zaostrzyły przepisy antyszpiegowskie i wzięły na celownik firmy konsultingowe. Działania te mogą jednak odbić się czkawką Pekinowi - i odstraszyć zagranicznych inwestorów.

Chiny wprowadziły nowe, zaostrzone przepisy antyszpiegowskie. Definicję tego przestępstwa znacznie rozszerzono, a jednocześnie stała się ona nieostra. Powiększyły się również kompetencje służb specjalnych.

Wprowadzeniu nowych przepisów antyszpiegowskich towarzyszy kampania wymierzona w firmy consultingowe, uznane za istotne źródło wycieku poufnych informacji z państwa.

Niesie to jednak ryzyko istotnych negatywnych konsekwencji dla gospodarki.

Dokręcanie kontrwywiadowczej i antyszpiegowskiej śruby

Poprzednia ustawa antyszpiegowska, wprowadzona w 2014 r., była dość jasna: za szpiegostwo uznawano w niej "nielegalne przekazywanie tajemnic państwowych".

W myśl nowych przepisów definicja została rozszerzona i obejmuje "nielegalne przekazywanie i pozyskiwanie dokumentów, danych, materiałów lub przedmiotów związanych z bezpieczeństwem narodowym".

Jak wskazują krytycy, termin "bezpieczeństwo narodowe" nie został w nowej ustawie jasno sprecyzowany - pod tę kategorię może podpadać dosłownie wszystko.

Na tym jednak nie koniec. Znacząco powiększono kompetencje licznych służb kontrwywiadowczych i bezpieczeństwa. Będzie im jeszcze łatwiej niż dotychczas uzyskać dostęp do danych i informacji o mieniu osobistym osób podejrzanych o szpiegostwo. Rozszerzenie uprawnień dotyczy także zakresu kontroli urządzeń elektronicznych, bagażu i wydawania zakazu opuszczania terytorium ChRL. Polscy biznesmeni wyjeżdżający z Chin mogą spodziewać się także bardziej uciążliwych kontroli.

Do działań kontrwywiadowczych i antyszpiegowskich zaprzęgnięto firmy telekomunikacyjne i logistyczne. Mają one zapewnić wsparcie techniczne służbom. Na media nałożono obowiązek edukowania społeczeństwa w zakresie zwalczania szpiegostwa. Dodatkowo wszyscy obywatele i organizacje zobowiązano do informowania władz o podejrzeniu działalności szpiegowskiej.

Osoby o dłuższej pamięci przywołują zapewne brutalne kampanie antyszpiegowskie za czasów Mao Zedonga z lat 50. i 60., które umocniły kontrolę partii komunistycznej nad społeczeństwem poprzez powszechne donosicielstwo.

Tym, co wydaje się najbardziej uzasadnionym krokiem w związku z rozwojem technicznym, jest aktualizacja przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Pekin dąży do ograniczenia ryzyka, powodowanego cyberatakami na instytucje państwowe lub infrastrukturę krytyczną. Chodzi m.in. o "rozprawienie się" z wyciekami informacji o lukach w zabezpieczeniach systemów informatycznych.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca. Można jednak odnieść wrażenie, że służby działają tak, jakby już weszły w życie. Na początku maja państwowe stacje telewizyjne, w tym główna CCTV, poinformowały o serii "rajdów" służb na biura firm consultingowych.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie zostały one przeprowadzone. Najczęściej wskazuje się na kwiecień, lecz jedno ze źródeł CNN mówi o pierwszych przeszukaniach już w listopadzie ubiegłego roku. Głównym celem były chińskie oddziały globalnej firmy Capvision. Agenci weszli do jej biur m.in. w Pekinie, Szanghaju, Suzhou i Shenzhen. Zabezpieczono komputery i zatrzymano kilka osób.

Niebezpieczny model biznesowy nie spodobał się chińskim władzom

Założone w 2008 r. Capvision to jeden z głównych graczy na chińskim rynku doradczym. Firma posiada też swoje biuro w Nowym Jorku.

Jej model biznesowy to kontaktowanie lokalnych ekspertów - w tym pracowników firm państwowych i placówek naukowo-badawczych - z klientami. Godzina rozmowy z ekspertem wyceniana jest na ok. tysiąc dolarów, z czego większość zatrzymuje Capvision.

Firma chwali się siecią przeszło 450 tys. ekspertów i ponad 2 tys. klientów. Z usług consultingowych korzystały przede wszystkim zagraniczne firmy. chcące zainwestować w Chinach lub wejść na tamtejszy rynek, ale nie brakowało też klientów lokalnych.

Nawet przy krytycznym podejściu do polityki Pekinu widać, że model przyjęty przez Capvision stwarzał liczne okazje do szpiegostwa, dotyczącego nie tylko tajemnic państwowych, ale przede wszystkim handlowych.

Dla przykładu: według informacji ujawnionych przez policję, pracownik ośrodka badawczego jednej z firm państwowych miał dorabiać sobie jako ekspert. Pracę dla Capvision podjął w 2015 r. i od tamtej pory "wyniósł" poza firmę przeszło 5 tys. dokumentów wewnętrznych w wersji elektronicznej. Wśród nich znalazły się trzy uznane przez władze za "tajemnice państwowe", 13 kolejnych za "tajemnice wywiadowcze", a 18 - za "tajemnice handlowe". Człowiek ten został już skazany na sześć lat więzienia.

Inny ekspert pracujący dla Capvision od 2020 r., przyznał się, że klient dopytywał go o liczby samolotów konkretnych typów, będących na wyposażeniu chińskiego lotnictwa. Według władz miał przekazać łącznie sześć informacji sklasyfikowanych jako tajemnica państwowa.

Inne firmy consultingowe, które stały się celem działań służb, to amerykańskie Bain & Co. oraz Mintz. W przypadku tej ostatniej również doszło do zatrzymań pracowników.

Wielka izolacja. Pekin skutecznie odcina się od świata

Jak widać, chińskie władze zidentyfikowały lukę w zabezpieczeniach przed działaniami wywiadowczymi, ale - z drugiej strony - nie ustrzegły się paranoi... W większości państw, nie tylko demokratycznych, ale także np. w Rosji, liczba samolotów bojowych poszczególnych typów nie jest traktowana jako tajemnica. Za dużo ważniejszą, a przez to bardziej strzeżoną, uznaje się informację o liczbie maszyn zdolnych do prowadzenia działań operacyjnych.

W ostatnich latach Pekin wyraźnie odcina świat od informacji o Chinach, a jednocześnie Chiny od świata. Pierwszą ofiarą padła wymiana akademicka, która została radykalnie ograniczona - pod pretekstem pandemii.

Kolejnym krokiem stało się cenzurowanie rocznika statystycznego. Tegoroczna edycja zawiera jedynie podstawowe dane i jest bardzo ograniczona w stosunku do poprzednich edycji. Rozmycie znaczenia tajemnicy państwowej i wprowadzenie pojęcia "zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego" dodatkowo utrudnia ocenę, co jest szpiegostwem wymierzonym w państwo, co "tylko" szpiegostwem przemysłowym, a co nie mieści się w żadnej z tych kategorii.

Wylewanie dziecka z kąpielą, czyli Chiny mogą odstraszyć inwestorów

Nagłośnienie działań służb najwyraźniej służy zdyscyplinowaniu własnej branży consultingowej, przynosi jednak poważne skutki uboczne.

Chiny zabiegają o powrót zagranicznych inwestorów. Ci jednak przed wejściem na nowy rynek starają się zdobyć jak najwięcej informacji o tamtejszych konkurentach oraz obowiązujących na nim zasadach. Uderzenie w firmy consultingowe pozbawia inne przedsiębiorstwa możliwości stosunkowo łatwej analizy rynku, co może z kolei wpłynąć na wstrzymywanie decyzji o inwestycjach.

Działania przeciw Capvision, jak też aresztowanie na początku kwietnia pod zarzutem szpiegostwa pracownika japońskiej firmy farmaceutycznej Astellas Pharma, odbiły się głośnym echem nie tylko na Wall Street. ChRL przypomniała zagranicznym przedsiębiorstwom, że jest państwem policyjnym, a to może studzić entuzjazm wobec nowych inwestycji.

Zwolennicy teorii, że Chiny są państwem komunistycznym, które działa w rytmie naprzemiennych liberalizacji gospodarki i dokręcania śruby, zdobyli kolejne argumenty.

