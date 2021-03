Wielkanocne podróże w Europie: Niemcy wykupują loty na Baleary, polskie MSZ apeluje o unikanie takich wypraw

Niemcy masowo wykupują wielkanocne podróże na Baleary, a Madryt zalała fala turystów, głównie z zachodniej Europy. Wielka Brytania i Belgia zabroniły swoim obywatelom zagranicznych urlopów. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Relatywnie łagodne restrykcje epidemiczne obowiązujące w Hiszpanii przyciągnęły do tego państwa w ostatnich tygodniach tysiące turystów z zagranicy. Według lokalnych mediów od stycznia tylko z Paryża do Madrytu przyleciało ponad 60 tys. osób. Przybyły głównie na kilkudniowe wypady, chociażby po to, by nacieszyć się czynnymi w stolicy Hiszpanii, a wciąż zamkniętymi we Francji barami i restauracjami. Choć podczas Wielkanocy do tego państwa będą mogli przyjeżdżać zagraniczni turyści, mieszkańcy Hiszpanii będą mieli wciąż ograniczone możliwości podróżowania wewnątrz swojego kraju.

W połowie marca niemiecki Instytut im. Roberta Kocha zdjął Baleary z listy obszarów wysokiego ryzyka epidemicznego, co w praktyce oznacza dla niemieckich turystów ułatwienia przy powrocie z tego hiszpańskiego regionu do kraju, np. brak konieczności przechodzenia kwarantanny czy testu na obecność koronawirusa. Mimo apeli władz o rezygnację z wyjazdów turystycznych, Niemcy błyskawicznie wykupili rezerwacje na wielkanocne wyjazdy na Majorkę, a linie lotnicze Eurowings zapowiedziały 300 dodatkowych połączeń na ten hiszpański archipelag.

Turyści przybywający do Hiszpanii drogą lotniczą z większości krajów Europy, w tym z Polski, muszą przedstawić negatywny wynik badania na obecność koronawirusa przeprowadzonego nie wcześniej niż na 72 godz. przed przylotem. Obowiązkowe jest także wypełnienie dostępnego w internecie formularza sanitarnego. Po przybyciu do Hiszpanii nie trzeba przechodzić kwarantanny.

Z powodu kolejnej fali pandemii koronawirusa i rozpowszechniania się jego bardziej zaraźliwych wariantów władze wielu krajów starają się ograniczyć możliwość podróży zagranicznych. Wielka Brytania i Belgia zakazały zagranicznych podróży turystycznych. Rząd Holandii odradza wszelkie niekonieczne wyjazdy co najmniej do 15 kwietnia. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Mieszkańcy Polski mogą podróżować zarówno do Wielkiej Brytanii, jak i Holandii, ale jest to odradzane również przez władze tych państw i wiąże się z koniecznością przedstawiania negatywnych wyników badań, wypełniania formularzy zdrowotnych i przechodzenia kwarantanny po przyjeździe. Do Belgii wolno wjechać tylko w celach zawodowych lub rodzinnych, deklarując dozwoloną przyczynę podróży w oświadczeniu. Osoby z obszarów podwyższonego ryzyka, w tym z Polski, muszą też przedstawić wynik testu i przejść obowiązkową kwarantannę.

Wprowadzenie zakazu wyjazdów turystycznych za granicę planuje także rząd Słowacji, według którego podróże obywateli tego państwa na Zanzibar, Malediwy czy do Egiptu mogły się przyczynić do rozpowszechnienia się w tym kraju nowych wariantów koronawirusa. Już teraz mieszkańcy Słowacji generalnie nie mogą opuszczać powiatu, w którym mieszkają.

Podróżni z Polski, którzy chcieliby odwiedzić Słowację muszą po wjeździe przejść 14-dniową kwarantannę. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. zawodowi kierowcy i osoby podróżujące przez Słowację tranzytem. Na granicy polsko-słowackiej działają tylko niektóre przejścia graniczne.

Do Czech można się udać z Polski tylko w uzasadnionych przypadkach związanych z pracą lub sytuacjami rodzinnymi, zakazane są wyjazdy turystyczne. Przy wjeździe trzeba przedstawić negatywny wynik testu i wypełnić elektroniczny formularz lokalizacyjne. Obowiązuje też pięciodniowa kwarantanna kończąca się kolejnym badaniem na obecność koronawirusa. W celach turystycznych na razie nie można również podróżować na Węgry.

Przyjeżdżając z Polski do Włoch trzeba przedstawić negatywny wynik testu przeprowadzonego nie wcześniej niż 48 godz. przed podróżą, a także wypełnić formularz lokalizacyjny. Większość regionów Włoch, w tym największe miasta, należą obecnie do tzw. czerwonej strefy, w której obowiązują najostrzejsze przepisy antyepidemiczne. Obejmują m.in. zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez uzasadnionego powodu oraz zamknięcie restauracji i barów. Podczas Świąt Wielkanocnych strefa czerwona ma być rozciągnięta na cały teren Włoch.

Do Portugalii można polecieć tylko z negatywnym testem wykonanym na 72 godz. przed odlotem. W kraju stopniowo znoszone są związane z epidemią restrykcje, ale nadal nie działają restauracje, bary i kawiarnie. Podczas okresu Wielkanocy nie wolno jednak będzie poruszać się między powiatami tego państwa.

Mieszkańcy Norwegii po powrocie do kraju z odbywanych podczas świąt wielkanocnych podróży zagranicznych będą musieli nie tylko przejść na granicy test, ale również odbyć obowiązkową trzydniową kwarantannę w specjalnie do tego przeznaczonych hotelach. Przepisy mają zniechęcić Norwegów do świątecznych wypadów i skłonić ich do pozostania w domach. Z nielicznymi wyjątkami podróżować do Norwegii mogą obecnie tylko obywatele i rezydenci tego państwa.

Władze Grecji zapowiedziały, że w połowie maja otworzą swoje państwo dla zagranicznych turystów. Obecnie udając się do tego kraju z państw Unii Europejskiej trzeba przedstawić przy wjeździe negatywny wynik testu, po czym przejść tygodniową kwarantannę kończącą się kolejnym badaniem.

Podróżując na Cypr mieszkańcy większości państw UE, w tym Polski, muszą najpierw zarejestrować swój przyjazd na stronie internetowej, następnie przy wylocie przedstawić negatywny wynik testu PCR, a po przylocie na wyspę powtórzyć badanie.

Przy podróżach do Francji, Chorwacji, Bułgarii, Czarnogóry, Turcji, Egiptu czy na Maltę mieszkańcy Polski muszą również przedstawić negatywny wynik badania. Do nielicznych państw, do których można się udać bez konieczności przedstawiania testu i przechodzenia kwarantanny należą m.in. Meksyk, Dominikana i Albania.

Osoby wybierające się do Niemiec z Polski muszą zgłosić swój przyjazd na specjalnej stronie internetowej. Ponieważ Polska, podobnie jak większość terenów Unii Europejskiej, uznawana jest za obszar podwyższonego ryzyka epidemicznego, wjazd do Niemiec generalnie łączy się z koniecznością wykonania przed podróżą lub bezpośrednio po przyjeździe testu, a także z odbyciem 10-dniowej kwarantanny. Szczegółowe zasady ustalane są przez władze poszczególnych krajów związkowych.

Przybywający do Polski z zagranicy środkami transportu zbiorowego są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Obowiązek ten dotyczy zarówno podróżnych przyjeżdżających z UE, jak i spoza Wspólnoty; również polskich obywateli. Z kwarantanny zwolnieni są m.in. posiadacze negatywnego wyniku testu, którego wynik uzyskano nie wcześniej niż 48 godz. przed przekroczeniem granicy czy osoby, które przeszły infekcję koronawirusem lub otrzymały pełny cykl szczepień przeciwko Covid-19.

Wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące podróżowania po Europie dostępne są na prowadzonej przez UE stronie www.reopen.europa.eu/pl, a także na stronie polskiego MSZ www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.