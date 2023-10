Wielki pożar na londyńskim lotnisku. Odwołano wszystkie loty, w tym 12 połączeń z Polską

Wszystkie loty z i na lotnisko w Luton pod Londynem zostały odwołane co najmniej do godz. 15:00 lokalnego czasu (16:00 w Polsce) z powodu dużego pożaru, który we wtorek wieczorem wybuchł na jednym z lotniskowych parkingów. Odwołane zostało m.in. 12 połączeń z Polską.

Odwołano poranne loty linii Wizzair z Wrocławia, Katowic, Krakowa, Warszawy i Gdańska oraz przedpołudniowy z Lublina, a także poranne loty do tych samych miast.

Natomiast według aktualnych informacji, popołudniowe loty Wizzaira z i do Warszawy oraz z i do Poznania, jak również loty Ryanaira z i do Krakowa powinny się odbyć. Władze lotniska apelują do pasażerów, by na razie nie próbowali przyjeżdżać, bo dojazd jest bardzo utrudniony.

Przyczyną odwołań jest potężny pożar, których tuż przed godz. 21 we wtorek wybuchł na wielopoziomowym parkingu lotniskowym. W efekcie pożaru zniszczonych lub uszkodzonych zostało około 1200 samochodów, naruszona została też konstrukcja parkingu. W szczytowym momencie z ogniem walczyło 15 jednostek straży pożarnej, składających się łącznie ze stu strażaków. Czterech z nich oraz jeden pracownik lotniska zostało zabranych do szpitala.

Lotnisko w Luton, z którego korzystają tanie linie, głównie easyJet, Ryanair i Wizzair, jest piątym w Wielkiej Brytanii pod względem ruchu pasażerskiego - po Heathrow, Gatwick, Manchesterze i Stansted. W zeszłym roku obsłużyło ponad 13 mln pasażerów.