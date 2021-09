Wielki skandal wokół międzynarodowego raportu Doing Business

Bank Światowy nie będzie już publikował słynnych raportów Doing Business, oceniających państwa pod względem warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. To efekt skandalu, w którego środku znalazła się szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiejewa i były już szef Banku Światowego Jim Yong Kim.

Skandal, który wybuchł w połowie września, dotyczy metod opracowywania rankingu państw w ukazującym się od 2004 r. raporcie „Doing Business”, określającym łatwość prowadzenia biznesu w 190 państwach świata (2020).

Śledztwo przeprowadzone przez firmę adwokacką WilmerHale na zlecenie Międzynarodowego Banku Restrukturyzacji i Rozwoju, będącego agendą Banku Światowego, wykazało szereg nieprawidłowości w ocenie państw, zwłaszcza z grupy tzw. emerging markets.

Dużo jest wśród nich państw z Azji - kontynentu o szybkim wzroście gospodarczym, w którym wiele krajów stara się korzystnie wyróżnić, by przyciągnąć inwestycje zagraniczne.