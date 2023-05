Wielkie aresztowania w Europie. Włoska mafia na celu

W Niemczech ponad tysiąc funkcjonariuszy policji na terenie pięciu krajów związkowych uczestniczyło w środę rano w akcji przeciwko członkom włoskiej mafii ‘Ndrangheta. Aresztowania miały miejsce też w innych krajach europejskich.

'Ndrangheta jest jedną z najpotężniejszych organizacji mafijnych na świecie, zajmuje się handlem narkotykami, bronią, praniem brudnych pieniędzy i od dawna działa poza granicami Włoch. Organizacja ma "solidne przyczółki" w Niemczech - informuje w środę portal dziennika "Bild".

W środę rano na terenie Niemiec policja dokonała wielu przeszukań i aresztowań w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii, Nadrenii-Palatynacie w ramach prowadzonej na szeroką skalę ogólnoeuropejskiej operacji. W akcji uczestniczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy.

Dochodzenie jest prowadzone przez wspólny zespół śledczych z udziałem Europolu i Eurojustu, a także służb bezpieczeństwa z Belgii, Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Sąd we włoskim Reggio Calabria wydał ponad 100 nakazów aresztowania na wniosek prokuratora ds. walki z mafią - informuje "Bild".

W Bawarii policja kryminalna prowadzi śledztwo w sprawie kobiety i siedmiu mężczyzn (w wieku 25-48 lat). W środę 130 funkcjonariuszy przeszukało dziesięć mieszkań i lokali użytkowych, wobec czterech podejrzanych zastosowano unijne nakazy aresztowania. Jak potwierdził rzecznik policji, zabezpieczono "kilogramy marihuany, nośniki danych oraz dokumenty, które są badane przez śledczych".

Środowe naloty i aresztowania były częścią operacji Eureka - jednego z największych dochodzeń przeciwko przestępczości zorganizowanej w ostatnim czasie. Służby z Niemiec, Belgii i Włoch zajmują się tą sprawą już od trzech lat. "Śledczy z Belgii i Włoch byli w stanie prześledzić przewóz i handel prawie 25 ton kokainy między październikiem 2019 a styczniem 2022, ponadto odkryli przepływy pieniężne w wysokości ponad 22 milionów euro z Kalabrii do Belgii, Holandii i Ameryki Południowej" - dodaje "Bild".

Kluczowe dla śledztwa odkrycie mają na swoim koncie śledczy z Bawarii - to tutaj zidentyfikowano telefon komórkowy, należący do jednego z najważniejszych podejrzanych w operacji Eureka. Działająca w Monachium grupa uczestniczyła najprawdopodobniej we współfinansowaniu handlu kokainą, wsparciu logistycznym przestępstw oraz praniu pieniędzy.

W Nadrenii Północnej-Westfalii blisko 500 funkcjonariuszy służb (w tym grupa do zadań specjalnych) przeszukało 51 miejsc, wykonując 15 nakazów aresztowania. Także ponad 500 funkcjonariuszy policji z Nadrenii-Palatynatu dokonało 10 aresztowań i 50 przeszukań - przy wsparciu federalnych jednostek specjalnych i oddziałów z innych krajów związkowych.

Do aresztowań doszło Włoszech, gdzie ujęto sześciu w Belgii, trzech we Francji i po jednym w Portugalii, Rumunii i Hiszpanii

Włoska policja poinformowała, że aresztowano w sumie 108 osób: większość podejrzanych ujęto we Włoszech, sześciu w Belgii, trzech we Francji i po jednym w Portugalii, Rumunii i Hiszpanii.

Jak podkreśla "Bild", eksperci szacują obroty kalabryjskiej 'Ndranghety na ponad 100 mld euro. W Kalabrii jest około 160 klanów, które liczą blisko 6 tys. członków.

'Ndrangheta ma również solidne przyczółki w Niemczech - członkowie organizacji są odpowiedzialni za mafijne morderstwa w Duisburgu, gdzie w 2007 roku przed pizzerią zastrzelono sześć osób - dodaje gazeta.