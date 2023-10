Wiemy, ile będzie kosztowało rozszerzenie Unii Europejskiej

Dodanie dziewięciu krajów do UE będzie kosztować obecnych członków ponad 250 miliardów euro – pisze "Financial Tmes". Zdaniem gazety spowoduje to zmianę wielu krajów z odbiorców środków finansowych netto w płatników netto.

Unia Europejska rozważa kwestię rozszerzenia. To nie tylko decyzja polityczna, ale i finansowa.

Dyskusja - zdaniem "Financial Times" dotyczy nie tylko daty rozszerzenia, ale i tempa integracji.

Spośród dziewięciu potencjalnych kandydatów, Ukraina jest największym.

Jak wykazały wewnętrzne obliczenia, rozszerzenie Unii Europejskiej o dziewięć nowych krajów, w tym Ukrainę, kosztowałoby obecnych członków ponad 256 miliardów euro.

"Wszystkie państwa członkowskie będą musiały wpłacać więcej i otrzymywać z budżetu UE mniej; wiele państw członkowskich, które są obecnie odbiorcami netto, stanie się płatnikami netto" - czytamy w dokumencie Sekretariatu Rady UE, do którego dotarł "Financial Times".

O jakie kraje chodzi? Tu od dawna mówi się przede wszystkim o Ukrainie i Mołdawii, a także Gruzji i państwach Bałkanów Zachodnich, jak choćby Bośnia i Hercegowina.

Według gazety - Ukraina, zdecydowanie największy z dziewięciu krajów przyjętych jako potencjalni kandydaci, będzie uprawniona do 186 miliardów euro w ciągu siedmiu lat.

Rozszerzenie stało się jednym z najpilniejszych tematów dla UE

Polityczna dyskusja dotyczy także tego, czy Unia powinna kontynuować proces dwóch prędkości, umożliwiając państwom członkowskim stopniowe wejście do bloku, czy też akces powinien odbywać się na zasadzie "wszystko albo nic". Dyskusyjna pozostaje też kwestia daty rozszerzenia. Na początku tego roku przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że ostatecznym terminem powinien być rok 2030.

W dokumencie, który wyciekł do "Financial Times" szacuje się, że gdyby wszystkie dziewięć krajów przystąpiło do Unii, jej budżet wzrósłby o 21 proc - do 1,47 biliona euro. Wiązałoby się to ze znacznym zwiększeniem składek dla Niemiec, Francji i Holandii, z uwzględnieniem okresów przejściowych niezbędnych do zwiększenia skali finansowania.

Zmieni się także układ sił w zakresie wsparcia dla rolnictwa w UE

Zmienią się także kwoty wydawane na rolnictwo - Ukraina będzie uprawniona do 95 miliardów euro w ciągu siedmiu lat, co będzie stanowić kolejny koszt, jaki państwa członkowskie będą musiały wziąć pod uwagę. Ukraina argumentuje, że ​​jej członkostwo w UE jako światowego lidera na rynku zbóż, oleju słonecznikowego i drobiu wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe wspólnoty.

Według gazety, rozszerzenie również znacząco wpłynęłoby na Fundusz Spójności, który zapewnia środki finansowe na infrastrukturę w krajach słabiej rozwiniętych. Zgodnie z obecną formułą finansową Republika Czeska, Estonia, Słowenia, Cypr, Malta i Litwa nie kwalifikowałyby się już do funduszy.