Wietnam: 45 nowych zakażeń - wszystkie w mieście Danang

W ciągu ostatniej doby w Wietnamie potwierdzono 45 nowych zakażeń koronawirusem, co stanowi największy dobowy przyrost od początku epidemii. Wszystkie dotyczą miasta Danang, gdzie przed tygodniem ujawniono kilka infekcji. Miasto zostało objęte kwarantanną.

Wśród zakażonych w ciągu ostatnich 24 godzin są osoby w wieku od 27 do 87 lat - podało w piątek ministerstwo zdrowia. Są to pracownicy służby zdrowia związani z trzema szpitalami i dwoma klinikami specjalistycznymi w Danangu, który jest popularnym miejscem wakacyjnego wypoczynku Wietnamczyków.

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń resort zdrowia skieruje do tego miasta epidemiologów oraz pracowników medycznych, którzy stworzą tam szpital polowy - poinformował resort zdrowia. W grupie zadaniowej, która liczy blisko tysiąc osób, jest 65 doświadczonych wirusologów i epidemiologów, którzy wcześniej zajmowali się walką z Covid-19 w innych regionach Wietnamu - podkreślił rzecznik ministerstwa.

"Wietnam płaci teraz cenę za łagodne podejście do obostrzeń, które zniesiono ponad miesiąc temu z nadzieją na ożywienie gospodarcze" - pisze w komentarzu AFP. Agencja przypomina, że od połowy kwietnia do połowy lipca Wietnam miał bardzo niską liczbę zakażeń, która nie przekraczała 45 przypadków. To dlatego władze zezwoliły przed miesiącem na otwarcie placówek gastronomicznych i usługowych, znosząc też obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. W całym kraju przywrócono też krajowe połączenia lotnicze i kolejowe.

W ostatnich dziesięciu dniach - głównie za sprawą ogniska epidemii w Danangu - sytuacja zmieniła się radykalnie. Służby epidemiologiczne wiedzą już, że nowa fala infekcji ma swe źródło w mieście Danang, wciąż jednak nie udaje się zidentyfikować pacjenta zero ani odtworzyć sieci społecznej, w ramach której doszło do transmisji SARS-CoV-2 - pisze agencja Reutera.

Eksperci obawiają się, że kuracjusze i turyści z położonego nad Morzem Południowochińskim Danangu, których ewakuację zarządzono w miniony weekend, mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia wirusa po całym kraju.

W obawie przed takim scenariuszem w stołecznym Hanoi od piątku przeprowadzane są obowiązkowe testy na obecność koronawirusa. Musi się im poddać 21 tys. osób, które świeżo wróciły z Danangu. Wydano też rozporządzenie o zamknięciu do odwołania wszystkich stołecznych barów i restauracji. Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń.

Najbardziej rygorystyczne kroki podjęto w Danangu. Nadmorskie miasto od kilku dni jest objęte blokadą, a jego mieszkańcy mają zakaz opuszczania mieszkań bez wyraźnej potrzeby. Plaże, na których codziennie przebywało ok. 50 tys. osób, zamknięto.

Kwarantanna w Danangu to cios dla lokalnej branży turystycznej, która właśnie odradzała się po ustąpieniu pod koniec kwietnia poprzedniej fali zakażeń SARS-CoV-2.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem w blisko 90-milionowym Wietnamie wynosi 509. Nie odnotowano żadnego zgonu.