Wietnam: 8 osób zginęło, a 42 zaginęły w osuwisku spowodowanym tajfunem

Co najmniej osiem osób zginęło w czwartek w rezultacie osunięcia się ziemi w jednej z wiosek w środkowym Wietnamie - podały państwowe media. 42 osoby są poszukiwane przez ratowników. Osuwisko spowodował tajfun Molave.

Jak przekazuje agencja AP, akcja ratownicza jest utrudniona ze względu na uszkodzenie dróg, prowadzących do zasypanej wioski Tra Leng w prowincji Quang Nam. Uratowały się co najmniej cztery osoby.

Czwartkowa tragedia zwiększyła dotychczasowy bilans tajfunu do co najmniej 12 ofiar śmiertelnych i 68 zaginionych. Cyklon, wewnątrz którego wiatry osiągały prędkość do 150 km/h, zerwał dachy z ponad 56 tys. domów, wyrywał drzewa oraz powodował lawiny i osuwiska. Jak poinformowały państwowe media, ponad 1,7 mln osób nie ma prądu.

W ocenie władz, jest to najsilniejszy tajfun, jaki nawiedził Wietnam od dwóch dekad.

Cyklon uderzył w prowincję Quang Nam niedługo po tym, gdy region nawiedziły największe od lat powodzie, w wyniku których zginęło ponad 130 osób.