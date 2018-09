Wietnam - co powinien wiedzieć polski eksporter

Wietnam to kraj kontrastów: z niskim poziomem zamożności społeczeństwa, wysoko efektywnym przemysłem i szybkim tempem wzrostu gospodarczego. Choć ciągle zmaga się z problemem korupcji, jego gospodarka jest sterowana centralnie, a system podatkowy wymieniany wśród czynników blokujących rozwój przedsiębiorczości, to kraj ten systematycznie awansuje w rankingach porównujących warunki prowadzenia biznesu.

Pomimo wielu ryzyk - globalnych i lokalnych - Wietnam staje się coraz bardziej interesujący w oczach eksporterów i inwestorów zagranicznych. Co warto wiedzieć o jego gospodarce? Najważniejsze informacje zebrał zespół ekspertów BGK.

W Wietnamie mieszka ponad 93,6 mln osób (dla porównania w Polsce 38,4 mln), a całkowite PKB to 220 mld dolarów rocznie (w Polsce 510 mld). O potencjalnej atrakcyjności Wietnamu decyduje stabilny i wysoki wzrost gospodarczy, który w ostatnich 7 latach wynosił średnio 6,5 proc. rocznie.Od połowy 2017 r. stabilna pozostaje także inflacja, wahająca się w poszczególnych miesiącach pomiędzy 2,5 a 3,5 proc. rocznie. We wcześniejszych latach inflacja podlegała silnym wahaniom - od ponad 7 proc. w roku 2013 do poniżej 1 proc. w roku 2015. Stabilizacji inflacji sprzyja utrzymywanie sztywnego, choć z okresowymi niewielkimi dewaluacjami, kursu wymiany lokalnej waluty (donga) do dolara amerykańskiego.Zarówno dług publiczny Wietnamu, jak i jego zadłużenie zewnętrzne dynamicznie rosną w ostatnich latach, ale ich poziomy można uznać za relatywnie niskie. Dług zagraniczny zbliża się do 50 proc. PKB, a dług publiczny sięgnął 61,5 proc. PKB w roku 2017. To efekt utrzymującego się, choć stopniowo redukowanego deficytu budżetowego, który pomiędzy rokiem 2013 i 2017 spadł z 5,5 proc. do 2,4 proc. PKB.Wietnam jest stroną wielu umów o wolnym handlu. Jako państwo członkowskie ASEAN przynależy do strefy wolnego handlu AFTA i jest sygnatariuszem porozumień o wolnym handlu z Chinami, Koreą Południową, Indiami, Australią i Nową Zelandią oraz partnerstwa ekonomicznego z Japonią. W 2016 r. zakończył również rozmowy dotyczące umowy o wolnym handlu z UE. Umowa ta może wejść w życie jeszcze w tym roku.Saldo obrotów bieżących, a także saldo wymiany handlowej Wietnamu w ostatnich latach były przeważnie pozytywne, a statystyki wymiany handlowej pokazują silne, dwucyfrowe w ujęciu rocznym tempa wzrostu importu i eksportu. Ten ostatni opiera się przede wszystkim na produktach pracochłonnych, takich jak urządzenia elektroniczne montowane na miejscu z importowanych części oraz odzież. Jest to związane z główną przewagą konkurencyjną kraju, którą jest tania siła robocza. Wpływa to również na strukturę geograficzną handlu zagranicznego Wietnamu, w której głównymi dostawcami są Chiny, Japonia i Korea Południowa, a głównymi odbiorcami USA i UE.Słabością kraju i czynnikiem ryzyka w Wietnamie jest system polityczny. Kontrolę nad życiem politycznym, gospodarczym i społecznym sprawuje Komunistyczna Partia Wietnamu. Centralne sterowana gospodarka charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem korupcji oraz potencjalną niestabilnością regulacyjną. Czynniki są równoważone przez dobre ekonomiczne perspektywy rozwojowe tego rynku.Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK