Wietnam i USA kontra Chiny

USA i Wietnam zacieśniły stosunki podczas wizyty prezydenta Joe’go Bidena w Hanoi. 10 września dawni wrogowie podpisali „Kompleksowe Partnerstwo Strategiczne”.

Zmiana jest symboliczna, ale znacząca i następuje po latach lobbowania Waszyngtonu, zapewniając USA najwyższy status w hierarchii dwustronnych stosunków Wietnamu.

Status ten był wcześniej zarezerwowany wyłącznie dla Chin, Rosji, Indii i od ubiegłego roku Korei Południowej.

Wietnam od dawna unikał tego posunięcia w obawie przed reakcją Pekinu.

Jak zauważa Financial Times, Nguyen Phu Trong, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu, wskazał na „skokowy wzrost” we wzajemnych relacjach. Z kolei Joe Biden określił Wietnam jako „krytyczną siłę na świecie i lidera w tym kluczowym regionie”.

Cytowany przez Financial Times Jon Finer, zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA, wskazał na wagę tych deklaracji podkreślając, że „w systemie takim jak Wietnam jest to sygnał dla całego rządu, całej biurokracji, informujący o głębokości współpracy i zrównania się z drugim państwem”.

Wietnam chce zabezpieczyć pozycje w nowej geopolitycznej rozgrywce

Biden przybył do Hanoi z New Delhi, gdzie uczestniczył w szczycie G20. Zrezygnował z udziału we wcześniejszym szczycie ASEAN w Dżakarcie na rzecz podróży do Wietnamu, chcąc pokazać, jak ważną rolę USA przywiązują do stosunków z Wietnamem.

Stany Zjednoczone postrzegają azjatyckie państwa rozwijające się jako kluczowe dla przeciwstawienia się potędze Chin w regionie Indo-Pacyfiku. Wietnam jest w tym kontekście widziany jako pierwsza linia frontu, ze względu na stawianie czoła rosnącym ambicjom Chin na Morzu Południowochińskim, gdzie Pekin wysuwał daleko idące roszczenia terytorialne, ku zaniepokojeniu wielu swoich sąsiadów.

Wietnam podpisał wcześniej porozumienia o kompleksowym partnerstwie strategicznym z Chinami i Rosją. Podniesienie rangi relacji z USA sugeruje, że Hanoi chce zabezpieczyć swoją pozycję w sytuacji gdy amerykańskie i europejskie firmy szukają alternatyw dla produkcji w chińskich fabrykach.

W trakcie wizyty Biden zapewnił zawarcie umów w sprawie półprzewodników i surowców naturalnych. Według oświadczenia wydanego przez Biały Dom porozumienie pomoże zwiększyć wietnamskie moce produkcyjne w zakresie półprzewodników, wspierając amerykański biznes.

Umowa między USA a Wietnamem będzie obejmować też wymiar bezpieczeństwa. Jon Finer podkreślił, że Stany Zjednoczone i ich partnerzy mogą zaoferować pomoc w dywersyfikacji od dostaw rosyjskiego sprzętu wojskowego. W ostatnich dekadach Wietnam importował ok. 90 proc. uzbrojenia z Rosji, sytuacja ta z biegiem czasu stawała się coraz mniej komfortowa dla Hanoi, które zaczęło szukać nowych dostawców.

Pora na ruch Chin. Na razie Państwo Środka przestrzega

Oczekuje się, że czołowi chińscy urzędnicy, w tym prawdopodobnie Xi Jinping, również odwiedzą Wietnam w nadchodzących dniach lub tygodniach. Hanoi stara się utrzymać dobre stosunki ze wszystkimi mocarstwami, zwłaszcza gdy ma z nimi granicę lądową. Jednak pojawiły się już pierwsze oznaki niezadowolenia Pekinu. Jak donosi Al Jazeera, rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mao Ning, zapytana o podpisanie przez Tronga i Bidena partnerstwa strategicznego, poradziła Waszyngtonowi, aby odrzucił swoją „mentalność hegemoniczną i zimnowojenną”.

Pojawiły się również doniesienia o zablokowaniu przez Chiny importu owoców z Wietnamu, formalnie ze względu na nowo wprowadzone wymogi kontroli, jednak moment przeprowadzenia tych inspekcji budzi spekulacje, że może to być forma odwetu wobec Wietnamu za zacieśnienie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.