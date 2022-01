Wietnam: Miliony ludzi w podróży przed księżycowym Nowym Rokiem

Miliony Wietnamczyków wyruszyły w mijający weekend w podróż z wielkich miast na prowincję, by spędzić z rodzinami święto Tet, czyli księżycowy Nowy Rok - najważniejsze święto w wietnamskim kalendarzu.

Wietnamczycy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz Wschodniej, w najbliższy wtorek przywitają Rok Tygrysa. 9-dniowe ferie świąteczne, w czasie których wypadają obchody znane jako Tet, rozpoczęły się już w sobotę.

W czasie weekendu lotniska w największym mieście Ho Chi Minh (Sajgonie) i stołecznym Hanoi są zatłoczone. W ostatnich dniach stołeczny port lotniczy Noi Bai obsługiwał dwa razy więcej pasażerów, niż zazwyczaj - około 40 tys. na dobę. Służby na lotnisku Tan Son Nhat w Sajgonie poinformowały z kolei o 59 tys. pasażerów na dobę, co odpowiada połowie liczby sprzed roku.

Wielu mieszkańców miast wybrało się do swoich rodzin z wyprzedzeniem, ponieważ niektóre prowincje wymagają od podróżujących siedmio- lub czternastodniowej kwarantanny. Jak informują państwowe media, doprowadziło to do niedoborów pracowników w fabrykach na południu kraju, wcześniej mocno dotkniętych restrykcyjnymi pandemicznymi blokadami.

Media donoszą także o osobach pokonujących ponad tysiąckilometrowe dystanse na motocyklach, by uniknąć podróżowania zatłoczonymi autobusami, samolotami oraz pociągami i w ten sposób uchronić się przed zakażeniem koronawirusem.

Z powodu pandemii władze po raz kolejny zakazały dużych zgromadzeń. W Hanoi odwołano także tradycyjne pokazy fajerwerków. Wielu mieszkańców ograniczyło świąteczne wydatki. Jak informuje singapurska telewizja CNA, gospodarka Wietnamu jest w najgorszym od 30 lat stanie, a zatrudnienie straciło niemal 5 mln osób.

Zwykle w czasie Tet ulice dużych wietnamskich miast pustoszeją, a sklepy i przedsiębiorstwa są zamykane na wiele dni. Tradycyjnie Wietnamczycy organizują w tym czasie rodzinne przyjęcia, a domy i domowe kapliczki dekorują kwiatami i drzewkami owocowymi. Na świątecznych targach można kupić kwiaty i dekoracje, wiele z nich w kolorach złotym i czerwonym, symbolizujących szczęście i dostatek.

W czasie uroczystości odwiedza się świątynie, by pomodlić się do przodków o zdrowie i pomyślność. Dzieciom i osobom starszym wręcza się pieniężne podarunki w czerwonych kopertach. Wiele rodzin wspólnie przygotowuje jedzenie. W wietnamskich domach nie może zabraknąć ciasta bánh chung, wśród którego głównych składników są kleisty ryż, zielona fasola i wieprzowina.

Z Bangkoku Tomasz Augustyniak