Wietnam: Naukowcy: koronawirus ewoluuje

Wietnamscy naukowcy ogłosili, że nowy koronawirus powodujący Covid-19 przeszedł mutację i występuje w tym kraju w dwóch odmianach – informuje w poniedziałek na swoim portalu rządowa gazeta „Viet Nam News”.

Dziennik, powołując się na wicedyrektor Narodowego Instytutu Higieny i Epidemiologii dr Le Thi Quynh Mai, pisze, że wietnamscy naukowcy wyizolowali wirusa, którym zakazili się tamtejsi pacjenci podróżujący z Europy. Po porównaniu go z wirusem występującym u pacjentów zakażonych w Azji znaleziono istotne różnice.

Jak powiedziała dr Le, dalsze etapy badań mają ustalić, który ze szczepów koronawirusa jest bardziej zaraźliwy. Zaznaczyła, że jego rozprzestrzenianie się jest zależne m.in. od warunków środowiskowych, lecz wykrycie zmian, które zaszły w różnych szczepach wirusa, pomoże w produkcji szczepionki.

W poniedziałek wieczorem służby medyczne Wietnamu potwierdziły obecność nowego koronawirusa u czwórki pacjentów, co podnosi liczbę zachorowań na Covid-19 do 245. W azjatyckim kraju nie zanotowano dotąd żadnego zgonu. Obecnie wśród nowo wykrywanych w Wietnamie przypadków dominują te związane z podróżami do Europy.

Tomasz Augustyniak