Wietnam: Naukowcy: Skróciliśmy proces syntezy leku pomagającego w leczeniu Covid-19

Naukowcy z Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii znaleźli sposób skrócenia syntezy leku Favipiravir. Oznacza to również zmniejszenie kosztów jego produkcji – poinformowały we wtorek wietnamskie media.

Jak poinformowała Wietnamska Akademia Nauk i Technologii (VAST), tamtejsi badacze skrócili proces syntezy leku z co najmniej siedmiu do trzech reakcji. "Nasz zespół będzie kontynuował usprawnianie i stabilizowanie procesu oraz przystosuje go do produkcji na większą skalę. Zamierzamy go opatentować" - powiedział dyrektor VAST Nguyen Van Tuyen. Jak poinformował, badania nad uproszczeniem wytwarzania Favipiraviru rozpoczęto w sierpniu 2020 roku, by zmniejszyć uzależnienie Wietnamu od importowanych leków.

Mechanizm działania Favipiraviru jest podobny do bardziej popularnego Remdesiviru. Opracowano go w Japonii i początkowo stosowano do leczenia grypy. Lek dopuszczono także warunkowo do terapii Covid-19 m.in. w Japonii, Indiach i Rosji. Obecnie preparat przechodzi trzecią fazę badań klinicznych z udziałem ochotników w kilku krajach.

Blisko stumilionowy Wietnam od końca kwietnia mierzy się z czwartą falą epidemii Covid-19. Dotąd władze w Hanoi zanotowały jednak zaledwie 16,5 tys. infekcji oraz zarejestrowały 80 zgonów, co czyni z Wietnamu kraj relatywnie mało dotknięty przez pandemię. Według oficjalnych danych liczba zakażeń utrzymuje się tam w ostatnich tygodniach na trzycyfrowym poziomie. Najwięcej wykryto w prowincji Bac Giang na północnym wschodzie oraz mieście Ho Chi Minh (dawnym Sajgonie) na południu kraju.

