Wietnam: Pierwsza ofiara śmiertelna epidemii koronawirusa

W Wietnamie zmarł pierwszy chory na Covid-19 od początku epidemii w tym kraju - podały media publiczne. 70-letni mężczyzna był leczony w szpitalu w Danangu. Od kilku dni w tym mieście notowany jest gwałtowny wzrost zakażeń. W piątek było ich 450.

Ponad 90-milionowy Wietnam był przez kilka miesięcy krajem z wyjątkowo niską liczbą zakażeń SARS-CoV-2. Ich całkowita liczba nie przekraczała 45, nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19.

Jeśli chodzi o bilans zakażeń, sytuacja zmieniła się pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy w położonym nad Morzem Południowochińskim Danangu odnotowano pierwsze infekcje. Od kilku dni ich liczba rośnie lawinowo.

W piątek w Wietnamie potwierdzono 45 nowych zakażeń koronawirusem, co stanowiło największy dobowy przyrost od początku epidemii. Wszystkie dotyczyły miasta Danang, które zostało objęte kwarantanną.

Wśród zakażonych w ciągu ostatnich 24 godzin są osoby w wieku od 27 do 87 lat - podało w piątek ministerstwo zdrowia. Są to pracownicy służby zdrowia związani z trzema szpitalami i dwoma klinikami specjalistycznymi w Danangu, który jest popularnym miejscem wakacyjnego wypoczynku Wietnamczyków.

"Wietnam płaci teraz cenę za łagodne podejście do obostrzeń, które zniesiono ponad miesiąc temu z nadzieją na ożywienie gospodarcze" - pisze w komentarzu AFP. Agencja przypomina, że od połowy kwietnia do połowy lipca Wietnam miał bardzo niską liczbę zakażeń. To dlatego władze zezwoliły przed miesiącem na otwarcie placówek gastronomicznych i usługowych, znosząc też obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. W całym kraju przywrócono też krajowe połączenia lotnicze i kolejowe.

W ostatnich dziesięciu dniach - głównie za sprawą ogniska epidemii w Danangu - sytuacja zmieniła się radykalnie. Eksperci obawiają się, że kuracjusze i turyści z położonego nad Morzem Południowochińskim Danangu, których ewakuację zarządzono w miniony weekend, mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia wirusa po całym kraju.

W obawie przed takim scenariuszem w stołecznym Hanoi od piątku przeprowadzane są obowiązkowe testy na obecność koronawirusa. Musi się im poddać 21 tys. osób, które świeżo wróciły z Danangu. Wydano też rozporządzenie o zamknięciu do odwołania wszystkich stołecznych barów i restauracji. Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń.