Wietnam: Po pas w ściekach i śmieciach aktywiści czyszczą miasto Ho Chi Minh, dawny Sajgon

W największym mieście Wietnamu, Ho Chi Minh (dawnym Sajgonie), jest wszystko, poza wydajnym systemem gospodarki odpadami. Ponad 10-milionowa populacja generuje ok. 9,5 tys. ton śmieci każdego dnia, a grupa aktywistów z "Zielonego Sajgonu", o której opowiedział portal Al-Dżazira, wchodzi do miejskich kanałów, by je oczyszczać.

Wolontariusze z Sai Gon Xanh - co tłumaczy się jako "Zielony Sajgon" - regularnie skrzykują się na ręczne sprzątanie kanałów wodnych w Ho Chi Minh, wyciągając śmieci z wody i pozostawiając je w workach do usunięcia przez firmy przetwarzające odpady. Ich niebezpiecznej pracy przyjrzał się reporter telewizji Al-Dżazira.

Dwa główne składowiska odpadów w mieście są już praktycznie przepełnione, a ambitne plany władz dotyczące spalania i przekształcania odpadów w energię, póki co spaliły na panewce. Miejski system zarządzania odpadami i recyklingu nie jest wystarczająco wydajny.

"Pomimo bycia handlową stolicą kraju, w Ho Chi Minh nie ma oficjalnego systemu recyklingu odpadów komunalnych" - mówi Bijeesh Kozhikkodan Veettil, ekspert w dziedzinie badań środowiskowych na Uniwersytecie Van Lang. "Zamiast tego władze lokalne polegają na małych firmach zajmujących się gospodarowaniem odpadów w mieście".

Wolontariusze, którzy na co dzień wykonują różne prace, spotykają się wcześnie rano, by zdążyć przed upałami. Ubrani w gumowe ogrodniczki, które jak sami przyznają, nie dają istotnego zabezpieczenia, stają w obliczu poważnego zagrożenia dla zdrowia.

"Jeśli nie zachowasz ostrożności, możesz umrzeć" - powiedział wolontariusz o imieniu Ngoc. "Praca wywołuje wiele problemów skórnych, problemy z jelitami, płucami, więc ma to duży wpływ na zdrowie".

Ngoc zwrócił też uwagę na ryzyko nadepnięcia na igłę podczas pracy w rzekach. Wszyscy członkowie zespołu regularnie przyjmują leki przeciw wirusowi HIV, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, i szczepią się przeciwko wszelkim możliwym chorobom.

Zespół Sai Gon Xanh zazwyczaj wybiera okręg do oczyszczenia, a następnie kontaktuje się z przedstawicielami władz lokalnych, aby uzyskać ich zgodę. Proszą również o radę, które lokalizacje najbardziej potrzebują ich pomocy.

Działacze wskazują, że ludzie w mieście, zwłaszcza ci, którzy są w nim od niedawna, mają niską świadomość konsekwencji śmiecenia.

"Jest wielu handlarzy, ulicznych sprzedawców żywności, którzy używają wielu produktów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe torby i naczynia" - powiedział Ngoc. "W całym mieście nie ma zbyt wielu koszy na śmieci, dlatego ludzie mają w zwyczaju wyrzucać je tak, jak jest im wygodnie" - dodał.

Grupa Sai Gon Xanh twierdzi, że rząd interweniował, nakładając wysokie grzywny na śmiecących, rozwieszając plakaty informacyjne i wprowadzając inne środki mające na celu szerzenie świadomości.

Rząd również aktywnie czyści miejsca w całym mieście - przyznał Ngoc - ale ponieważ używa maszyn i pracuje szybko, ludzie nie zdają sobie sprawy, jak poważny jest problem śmieci. Ludzie po prostu zakładają, że rząd posprząta ich bałagan - dodał.

Ho Chi Minh generuje ok. 9,5 tys. ton domowych śmieci każdego dnia.

W ciągu ostatnich czterech-pięciu miesięcy grupa Sai Gon Xanh uprzątnęła około tony śmieci w ponad 100 kanałach w całym mieście.

"To bardzo istotna praca" - powiedziała 20-letnia Nga. "Kiedy to robimy - tak, oczywiście, nie jest to przyjemne - ale potem, kiedy widzimy, że kanały są czystsze, czuję się bardzo szczęśliwa".