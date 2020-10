Wietnam: Ponad 20 żołnierzy zginęło w wyniku osunięcia się ziemi

22 żołnierzy zginęło po osunięciu się ziemi na koszary w środkowym Wietnamie, gdzie najpoważniejsze od lat powodzie zabiły już co najmniej 88 osób i wymusiły ewakuację 53 tys. rodzin – poinformowały w poniedziałek miejscowe media.

Ziemia osunęła się w nocy z soboty na niedzielę, grzebiąc 22 wojskowych. W akcji poszukiwawczej uczestniczyły setki osób i dziewięć koparek, ale nikogo nie udało się uratować. W poniedziałek wydobyto ostatnie ciało - przekazał portal VNExpress.

Do tragedii doszło w prowincji Quang Tri w środkowej części kraju. Cały ten obszar boryka się z najsilniejszymi od lat ulewami, które wywołują powodzie i osunięcia ziemi. Do poniedziałku zginęło w nich już co najmniej 88 osób.

Wśród ofiar jest między innymi dwóch pracowników przysypanych przez ziemię w elektrowni wodnej w prowincji Thua Thien-Hue 12 października, a także 13 członków zespołu ratunkowego, w tym żołnierzy, wysłanych na poszukiwanie osób zaginionych w innym osunięciu w tej samej prowincji dzień później.

Meteorolodzy ostrzegają, że ulewne deszcze będą w tych okolicach padały jeszcze do środy. W całym ubiegłym roku w Wietnamie 132 osoby zginęły, a 207 zostało rannych w wyniku katastrof naturalnych, głównie powodzi i osunięć ziemi - podał VNExpress.

Andrzej Borowiak