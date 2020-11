Wietnam walczy o zagranicznych inwestorów

Zagraniczni producenci przenoszą się do Wietnamu. Samsung, Intel, LG, Apple, Tesla czy Sharp to tylko niektóre z "orłów produkcji", czyli zagranicznych koncernów zwabionych do tego kraju. Już teraz szacuje się, że dzięki rosnącym inwestycjom Wietnam może zostać w tym roku najszybciej rozwijająca się gospodarką świata, jeśli tylko będzie w stanie sprostać zwiększonemu napływowi inwestorów.

“Budowa gniazda na przyjęcie orłów” staje się w Wietnamie coraz popularniejszym hasłem.

Oznacza ono przygotowywanie infrastruktury dla zagranicznych koncernów, nazywanych “orłami produkcji”.

Pojawiają się jednak pytania, czy kraj jest w stanie sprostać zwiększonemu napływowi inwestorów, gwarantując nie tylko tanią, ale i wykwalifikowaną siłę roboczą, jak i odpowiednią infrastrukturę.