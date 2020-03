Wietnam: Władze: granice zamknięte zarówno dla cudzoziemców jak i dla naszych obywateli

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze Wietnamu zamknęły w niedzielę wieczorem granice zarówno dla cudzoziemców jak i dla obywateli Wietnamu przyjeżdżających z zagranicy.

Zakaz, mający na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19, wszedł w życie w trybie natychmiastowym.

Osoby będące ekspertami w swoich dziedzinach, menadżerowie firm i inni niezbędni pracownicy mogą być wpuszczani do kraju tylko, jeśli będzie to niezbędne. Wszyscy będą jednak musieli przejść badania medyczne i stosować się do zalecanych środków ostrożności w miejscu pracy i zamieszkania.

W piątek Wietnam bezterminowo zawiesił wszystkie loty na swoje terytorium.

Władze w Hanoi do poniedziałku poinformowały o 116 wykrytych przypadkach zachorowań na Covid-19; nie ma informacji na temat zgonów.

Tomasz Augustyniak