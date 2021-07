Wietnamski sektor meblowy pod lupą amerykańskiego rządu

Rząd USA kontynuuje śledztwo w sprawie powiązań wietnamskich przedsiębiorców z nielegalnym wyrębem lasów za granicą. Ewentualne sankcje mogą zagrozić pozycji azjatyckiego kraju na światowym rynku mebli, zdobytą w ostatnich latach w cieniu amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego.

Wietnamscy producenci mebli odrzucają oskarżenia i ostrzegają przed skutkami dla amerykańskich konsumentów i szerszych relacji handlowych. Ceny mebli już szybko rosną przez wysokie koszty transportu. Te z kolei wzrastają poprzez ograniczenia pandemiczne, utrudnienia w portach i innych wąskich gardłach łańcuchów logistycznych, jak na przykład kanał Sueski i chiński Yantian International Container Terminal. Dodatkowo sankcje prawdopodobnie spowodowałyby działania odwetowe ze strony Wietnamu, który jest drugim co do wielkości importerem amerykańskiego drewna na świecie.Amerykańskie dochodzenie nie jest jedynym problemem nękającym wietnamski biznes meblowy. W maju Kanadyjska Agencja Służb Granicznych nałożyła tymczasowe cło w wysokości do 101 proc. na część mebli produkowanych w Wietnamie. Decyzja była rezultatem śledztwa władz w sprawie dumpingu i dofinansowywania wietnamskiego eksportu mebli do Kanady, które zagrażało miejscowym wytwórcom.