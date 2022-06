Wiosna Ludów w Azji Centralnej. Kolejny kraj chce zmienić konstytucję

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew wnosi o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie zmian w konstytucji kraju. Byłaby to druga, po Kazachstanie, republika regionu Azji Centralnej, która decyduje się na tak szerokie zmiany ustawy zasadniczej. Pytaniem pozostaje, na ile ogłoszone pod hasłem demokratyzacji państwa zmiany w uzbeckiej konstytucji są swoistą Wiosną Ludów, a na ile próbą umocnienia władzy urzędującego prezydenta.

Inspiracji można tu upatrywać w sąsiadującym z Uzbekistanem Kazachstanie, w którym właśnie zostało przeprowadzone konstytucyjne referendum, w którym Kazachowie wyrazili zgodę na zmianę 1/3 artykułów ustawy zasadniczej.

Jak informuje agencja Interfax, prezydent Uzbekistanu podtrzymuje swoją wolę zmian konstytucji, którą ogłosił już w grudniu 2021 r. Jak mówił wówczas, należy uzupełnić uzbecką ustawę zasadniczą o przepisy dotyczące rozwoju instytucji rodziny, dalszego umacniania porozumienia międzyetnicznego, zakazu pracy dzieci, ochrony praw osób niepełnosprawnych i starszych oraz rozwiązywania problemów ekologicznych.

"Wierzę, że jeśli przeprowadzimy reformy konstytucyjne w drodze referendum i będziemy polegać na opinii i wsparciu naszych obywateli, to będzie to odzwierciedleniem woli naszego narodu. Będzie to naprawdę konstytucja ludowa" - powiedział w tym tygodniu Szawkat Mirzijojew do członków komisji powołanej specjalnie do opracowania projektu reform konstytucyjnych.

Władze podkreślają, że zmiany te mają na celu uczynienie konstytucji bardziej humanitarnym i demokratycznym dokumentem. Można tu upatrywać inspiracji w sąsiadującym z Uzbekistanem Kazachstanie, w którym właśnie zostało przeprowadzone konstytucyjne referendum.

Uzbekistan jak Kazachstan

Jak informował portal WNP.PL, w ogólnonarodowym głosowaniu Kazachowie poparli prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa i zaproponowane przez niego reformy, które zmienią prawie 1/3 ustawy zasadniczej tego kraju.

Przypomnijmy, że reformy mają na celu przede wszystkim przekształcenie obecnego systemu politycznego Kazachstanu z "super-prezydenckiego" na prezydencki z silnym parlamentem, co oznacza odebranie części władzy głowie państwa przy jednoczesnym wzmocnieniu uprawnień parlamentu. W ramach demokratyzacji systemu politycznego, ułatwiono także obywatelom zakładanie partii i startowanie w wyborach, podczas gdy od prezydenta wymagana będzie apolityczność.

Jednak w przypadku Uzbekistanu komentatorzy nie pozostawiają złudzeń. Proponowane przez Mirzijojewa zmiany w konstytucji mają przede wszystkim pozwolić mu ubiegać się o reelekcję.

Nowy Uzbekistan – państwo socjalne

Zaproponowane przez Mirzijojewa poprawki zostały podzielone na cztery obszary tematyczne.

Pierwszy z nich to "podniesienie godności człowieka" i obejmuje potwierdzenie niezbywalnego prawa obywateli do życia oraz wzmocnienie praw osób zatrzymanych przez organy ścigania. Kolejny obszar to uznanie Uzbekistanu za "państwo socjalne", co oznacza, że w przyszłości przywileje socjalne zostaną uznane za prawa podstawowe. Trzeci obszar ma na celu dalsze umocnienie instytucjonalnej pozycji mahalli, czyli lokalnej wspólnoty sąsiedzkiej.

I wreszcie czwarty dotyczy zmian administracyjnych i politycznych, wśród których znalazło się przeniesienie z prezydenta na senat uprawnień do mianowania szefów agencji antykorupcyjnej i izby obrachunkowej, która sprawuje formalny nadzór nad wydatkami rządowymi. Inna propozycja umożliwi grupom inicjatywnym, które zdobędą poparcie 100 tys. osób, zgłaszanie projektów ustaw.

Demokratyzacja czy umocnienie władzy prezydenta?

Portal eurasianet.org zwraca jednak uwagę, że Szawkat Mirzijojew nie wspomniał głośno o jednej z planowanych zmian, o której od dawna się mówiło, a którą potwierdził niedawno pierwszy wicemarszałek uzbeckiego senatu Sadyk Safajew.

Jak powiedział w rozmowie z jednym z uzbeckich portali, zaproponowane przez prezydenta zmiany w konstytucji pozwolą w rzeczywistości na "reset" poprzednich kadencji prezydenckich Mirzijojewa, który w przyszłym roku skończy 65 lat. Zgodnie z konstytucją prezydent powinien zrzec się władzy w 2026 roku, kiedy zakończy się druga z jego dwóch dozwolonych prawem pięcioletnich kadencji.

- Powiedzmy to otwarcie: jeśli nowa konstytucja zostanie przyjęta, to oczywiście umożliwi wszystkim obywatelom, w tym obecnemu prezydentowi, wzięcie udziału w wyborach na mocy tej nowej konstytucji - powiedział cytowany przez eurasianet.org Safajew.

- To, czy prezydent zdecyduje się skorzystać z tej możliwości, czy nie, zależy przede wszystkim od niego i partii, która go nominuje. Ale będzie miał takie prawo - dodał.

Konstytucja Uzbekistanu została przyjęta 8 grudnia 1992 roku. Mirzijojew rządzi tym najludniejszym krajem Azji Centralnej od 2016 r. i został wybrany na drugą kadencję pod koniec ubiegłego roku.