Wiśniewska: debata w PE ws. aborcji ma podnieść temperaturę sporu w Polsce; PiS przeciw

Debata w PE nt. aborcji ma na celu podniesienie temperatury sporu politycznego w Polsce i podtrzymanie wygasających protestów ulicznych - powiedziała PAP europosłanka Jadwiga Wiśniewska (PiS). Dodała, że europosłowie PiS będą głosowali przeciwko rezolucji.

"Debata dot. aborcji w PE to realizacja scenariusza "zagranica" zapowiedzianego przez Grzegorza Schetynę po przegranych przez PO wyborach. To kolejna debata o polskich sprawach w PE. Odbędzie się w szczególnym czasie, w trakcie pandemii. Jej inicjatorzy chcą za wszelką cenę podtrzymać przygasające protesty uliczne, które zagrażają życiu i zdrowiu Polaków" - zaznaczyła.

Jak dodała, debata wpisuje się w ideę utrzymania protestów w Polsce. "Podkreślam, że należy szanować traktaty unijne, bo to one jasno wyznaczają zakres działania UE i granice jej kompetencji. PE, który wielokrotnie wzywa do poszanowania praworządności, tę praworządność łamie, bo chce wchodzić w kompetencje przynależne państwom członkowskim. Trzymajmy się faktów, a te mówią wyraźnie, że regulacje w zakresie ochrony życia i opieki medycznej są kompetencją państw członkowskich" - wskazała.

Dodała, ze Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności ustawy z konstytucją, a byli członkowie TK ocenili, że Trybunał nie mógł orzec w tej kwestii inaczej. "Konstytucja była podpisana nota bene przez lewicowego prezydenta i przyjęta przez Sejm pod rządami lewicy" - wskazała.

Dodała, że europosłowie PiS będą głosowali przeciwko rezolucji, pod którą podpisało się pięć frakcji. "Przedłożyliśmy własny projekt rezolucji, w którym wskazujemy, na szereg regulacji prawnych podkreślających konieczność ochrony życia i wskazujemy również na to, że te kwestie należą do kompetencji państw członkowskich" - podsumowała.

Z Brukseli Łukasz Osiński