Wiśniowski celuje w duży wzrost eksportu. Pomóc ma Przemysł 4.0

Firma Wiśniowski, polski producent bram garażowych, stolarki stalowej oraz ogrodzeń, chce docelowo sprzedawać za granicę 65 proc. produkcji. Dziś udział ten jest niemal dwukrotnie mniejszy.

Wiśniowski liczy na zwiększenie eksportu m.in. dzięki automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Firma prowadzi właśnie rozbudowę fabryki pod Nowym Sączem.

Inwestycja ma zamknąć się kosztem co najmniej 140 mln zł.

Fabryka firmy Wiśniowski w Wielogłowach pod Nowym Sączem (fot. mat. pras.)

Wzrostowi udziału rynków zagranicznych do 65 proc. produkcji, ma towarzyszyć także jej wzrost także na rodzimy rynek.Obecnie Wiśniowski eksportuje 35 proc. produkcji na rynki większości krajów Unii Europejskiej a także na Białoruś, do Mołdawii, Norwegii, Rosji, Szwajcarii oraz na Ukrainę. Pozostałe 65 proc produkcji trafia na rynek polski.- Chcemy te proporcje odwrócić, ale jednocześnie mamy plan zwiększyć sprzedaż w Polsce. Dziś eksportujemy nasze produkty aż do 28 krajów Europy i widzimy potencjał na zwiększenie sprzedaży - deklaruje Krystyna Baran, prezes firmy Wiśniowski.- Każdy rynek ma swoją specyfikę, przyzwyczajenia i preferencje dotyczące produktów, a musimy się do tego dopasować. Prowadzimy badania produktów w zagranicznych instytucjach, aby dać klientom gwarancję zgodności z ich prawem budowlanym - dodaje.Firma stara się pozyskiwać zagranicznych klientów przede wszystkim w trakcie targów i wizyt handlowych. Prowadzi też szeroko zakrojoną kampanię w internecie oraz działania PR w poszczególnych krajach.Prezes firmy twierdzi, że przewagę rynkową Wiśniowskiemu zapewnia fakt, iż oprócz produkcji masowej realizuje też zamówienia indywidualne. To z kolei jest możliwe dzięki wdrażaniu rozwiązań technicznych z dziedziny Przemysłu 4.0.- Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty, niezbędne było wdrożenie rozwiązań z dziedziny automatyzacji i robotyzacji produkcji. Nadal pracując na skalę masową jesteśmy w stanie zindywidualizować nasze produkty. Czyli jesteśmy wciąż fabryką klientocentryczną. Roboty pozwoliły zwiększyć produktywność i wydajność pracy oraz znacząco obniżyć koszty przerobu. Dzięki możliwości wizualizacji, dajemy klientowi szansę "zobaczenia" produktu u "niego w domu". Te wszystkie usprawnienia, pozwalają także dostosować nasze produkty do specyficznych wymagań rynków zagranicznych­ - tłumaczy Krystyna Baran.Wiśniowski jest producentem bram garażowych i przemysłowych, stolarki stalowej i aluminiowej oraz ogrodzeń. Dysponująca blisko 3-letnim doświadczeniem firma zatrudnia ponad 1800 osób, a w 2018 zaczęła znaczną rozbudowę, co ma się przyczynić do dalszego wzrostu zatrudnienia.Spółka, prowadząca działalność w Wielogłowach koło Nowego Sącza, w ramach projektu specjalnej strefy ekonomicznej prowadzi rozbudowę fabryki oraz jej towarzyszącej jej infrastruktury.W ramach nowego zezwolenia firma ma zainwestować minimum 140 mln zł, a rozbudowa i modernizacja fabryki ma pozwolić na utworzenie co najmniej 80 miejsc pracy.