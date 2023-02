Moskiewski dziennik Izwiestia na stronie internetowej zamieścił materiał na temat niespodziewanej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie. Według redakcyjnego komentarza rosyjskiej gazety, podróż na Ukrainę pokazuje, że Zachód nie zamierza szybko zakończyć wojny.

Rosyjskie media zaskoczone wizytą prezydenta Joe Bidena w Kijowie.

Przekaz propagandowy jest prosty: największym zwycięzcą w wojnie są Stany Zjednoczone.

Według rosyjskich mediów, Unia Europejska została podporządkowana amerykańskiej polityce zagranicznej.

Można odnieść wrażenie, że Rosja i Rosjanie są kompletnie zaskoczeni wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Kijowie. W krótkich notatkach prasowych można znaleźć komentarze mówiące o tym, że wcześniej raczej spodziewano się, że po przylocie Bidena do Rzeszowa kolumna samochodów z lotniska w Jasionce przejedzie na przejście graniczne w Korczowej.

Następnie delegacja amerykańska symbolicznie przekroczy granicę i zostanie powitana przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i w ogromnych namiotach, przygotowanych specjalnie na tę okazję, odbędą się oficjalne rozmowy i zostaną przedstawione kolejne deklaracje dotyczące pomocy wojskowej i humanitarnej.

Tak się nie stało, bowiem zupełnie nieoczekiwanie prezydent Joe Biden pojechał pociągiem do ukraińskiej stolicy ku ogromnemu zaskoczeniu całego świata. Ta jasna i czytelna deklaracja nie pozostała bez echa w Moskwie.

W dzienniku Izwiestia zamieszczono komentarze wskazujące na Stany Zjednoczone jako kraj dążący do przedłużania wojny

W rosyjskim dzienniku Izwiestia zamieszczono kilka informacji i komentarzy na ten temat. Jednak brak jest nadal stanowiska administracji prezydenckiej oraz rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Ani Waszyngton, ani Kijów nie chcą zakończenia konfliktu na Ukrainie, a dostawy broni będą kontynuowane, a nawet zwiększane. To co stało się dziś jeszcze raz pokazuje to, co twierdzi Rosja od wielu miesięcy, że nikt nie zamierza zakończyć tego konfliktu. Nie ma nawet warunków wstępnych do poważnych negocjacji. Wszystko to należy rozpatrywać w kontekście symboli, czyli polityki informacyjnej, która zajmuje o wiele ważniejsze miejsce niż rzeczywistość. A dostawy broni będą kontynuowane. Spotkanie Bidena i Zełenskiego, w mojej ocenie doprowadzi do dalszej intensyfikacji działań wojennych - powiedział cytowany przez gazetę ekspert Uniwersytetu Finansowego Denis Denisow.

W ocenie rosyjskich ekspertów to Amerykanie najwięcej zyskują na trwającej wojnie

Cały czas w przekazie medialnym dominuje w Rosji jednoznaczne stanowisko wskazujące na Ukrainę i państwa koalicji wspomagającej jej działania na rzecz obrony integralności terytorialnej jako głównych odpowiedzialnych za trwanie tej wojny i rozpoczęcie przed rokiem agresji wojsk rosyjskich.

Odnosząc się do deklaracji o pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy zapowiedzianej przez prezydenta Joe Bidena, W przekazie rosyjskim cały czas podkreślane są korzyści militarne i polityczne, jakie czerpią Stany Zjednoczone z tego, że Rosja uwikłana jest w "operację specjalną".

- Im dłużej trwa konflikt na Ukrainie, tym więcej korzyści odniesie Waszyngton, dlatego Stany Zjednoczone korzystają i będą korzystać na przedłużaniu konfliktu ukraińskiego, ponieważ chcą, aby