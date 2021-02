Wizyta talibów w Aszchabadzie szansą na budowę gazociągu TAPI?

6 lutego 2021 r. w Aszchabadzie doszło do spotkania kierownictwa ministerstwa spraw zagranicznych Turkmenistanu z delegacją Biura Politycznego ruchu talibskiego z mułłą Abdul Ghani Baradarem na czele. Rozmowy dotyczyły m.in. infrastruktury energetycznej, w tym strategicznego dla Turkmenistanu gazociągu TAPI.

Idea budowy gazociągu TAPI pojawiła się jeszcze w czasach istnienia ZSRR. Natomiast pierwsze konkretne działania podjęto w latach 90-tych ubiegłego wieku, gdy pogorszyły się relacje Aszchabadu z rosyjskim Gazpromem.

Projekt, którego koncepcja powstała w całkowicie innych uwarunkowaniach geopolitycznych, napotyka na swojej drodze szereg trudności. Nie chodzi tu jedynie o niestabilną sytuację w Afganistanie, która zniechęca podmioty zagraniczne do sfinansowania inwestycji. Realizację projektu TAPI komplikują napięcia Indii z Pakistanem. Ponadto od czasu powstania koncepcji jego budowy znacząco zmieniła się sytuacja na światowym rynku przesyłu gazu. Rurociągi zyskały w między czasie konkurencję w postaci gazu skroplonego (LNG).Wedle opublikowanego w lutym 2021 r. przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) raportu Asian Economic Integration Report 2021 w bieżącym roku mimo przeszkód ma dojść do uruchomienia pierwszej fazy projektu gazociągu TAPI.Długość rurociągu TAPI od granicy turkmeńsko-afgańskiej do granicy Pakistanu i Indii ma wynosić około 1600 kilometrów. Rządy Turkmenistanu, Afganistanu i Pakistanu zwróciły się do ADB o finansowanie pierwszej fazy projektu. Projekt dotyczy zakupu i montażu gazociągu i związanych z nim obiektów (bez tłoczni) w Afganistanie i Pakistanie. Równolegle z tym projektem państwowy koncern zrealizuje na terenie Turkmenistanu zagospodarowanie wydzielonej części złoża gazowego Gałkynysz, instalację ok. 200 km rurociągu do granicy Turkmenistanu z Afganistanem oraz budowę jednej lub więcej tłoczni w Turkmenistanie. Natomiast GAIL (India) Limited ma wykonać z własnych środków instalację około 10 km rurociągu od końca swojej sieci gazowej w Fazilka do granicy pakistańsko-indyjskiej.Ambasador Turkmenistanu w Pakistanie Atajan Mowlamow na początku listopada 2020 r. stwierdził, że na ostatnim etapie znajduje się dyskusja na temat porozumienia z Islamabadem. Po jego podpisaniu strona turkmeńska liczy na rozpoczęcie budowy. Informował również, że w 2020 r. sfinalizowanie zostanie układanie gazociągu na odcinku turkmeńskim. Budowa afgańskiego odcinka gazociągu TAPI oficjalnie rozpoczęła się w lutym 2018 r. Do tej pory nie widać jednak w tym zakresie znaczących postępów.