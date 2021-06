Wkrótce wstępne ustalenia ICAO w sprawie przerwanego lotu Ryanair

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO), która prowadzi dochodzenie w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu Ryanair w maju br., poinformowała w środę, że wstępny raport oczekiwany jest w ciagu tygodnia.

"Raport ze wstępnymi ustaleniami zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady ICAO do końca bieżącej sesji, 23 czerwca lub w poprzedzających dniach" - napisano w komunikacie ICAO przekazanym w środę PAP. Jak podkreślono w komunikacie, dochodzenie cały czas trwa, a raport jest oczekiwany podczas następnej sesji Rady, która zaczyna się 13 września br.

Po decyzji Rady ICAO dotyczącej przeprowadzenia przez Sekretariat ICAO dochodzenia ustalającego fakty w sprawie wydarzeń powiązanych z lotem FR4978 linii Ryanair, oficjalne wnioski o przekazanie informacji (Requests for Information - RFI) zostały wystosowane do krajów bezpośrednio związanych z tym wydarzeniem. Białoruś i Polska już przekazały część szczegółów. O informacje zwrócono się też do Grecji, Irlandii, Litwy i Szwajcarii.

Pod koniec maja br. Rada ICAO podjęła decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku, w wyniku którego władze białoruskie aresztowały dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

Rada ICAO wyraziła wówczas "poważne obawy" i postanowiła przeprowadzić tzw. dochodzenie ustalające fakty (fact finding investigation), wykorzystując w tym celu art. 55e Konwencji Chicagowskiej. Artykuł ten stanowi, że Rada może "badać na żądanie któregokolwiek Umawiającego się Państwa każdą sytuację mogącą wywołać nadające się do usunięcia przeszkody w rozwoju międzynarodowej żeglugi powietrznej i po przeprowadzeniu takiego badania ogłaszać sprawozdania, jakie mogą się jej wydać pożądane". Dochodzenie prowadzi Sekretariat ICAO.

Specjaliści prowadzący dochodzenie mogą występować o przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania. Raport ma opisać "dostępne fakty i adekwatne instrumenty prawne".

ICAO to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 r. i obowiązującej od 1947 r. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje Rada ICAO. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest agendą ONZ, jej celem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. Siedziba ICAO znajduje się w Montrealu. W Radzie ICAO w każdej jej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie ICAO. Polska nie jest obecnie członkiem Rady.

Z Toronto Anna Lach