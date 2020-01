Władimir Putin chce zmian w konstytucji; premier Rosji podaje rząd do dymisji

Prezydent Rosji Władimir Putin powołał grupę roboczą, która zajmie się proponowanymi przez niego zmianami w konstytucji - poinformowały służby prasowe Kremla. W skład rady, z którą Putin spotka się w czwartek, wchodzi kilkadziesiąt osób, w tym parlamentarzyści.

O powołaniu grupy Kreml poinformował w środę wieczorem. W radzie znajdą się przedstawiciele obu izb parlamentu Rosji, innych organów władzy, w tym władz regionalnych, działacze rozmaitych organizacji społecznych oraz przedstawiciele świata kultury.

Jak podała w czwartek telewizja Rossija24, pierwsze robocze posiedzenie grupy odbędzie się już w piątek.

W środę w orędziu do parlamentu Putin zaproponował wprowadzenie zmian do obecnej konstytucji. Wśród tych propozycji jest wzmocnienie statusu Rady Państwowej - organu doradczego złożonego z szefów regionów, ograniczenie liczby kadencji prezydenckich do dwóch, nadanie niższej izbie parlamentu prawa do zatwierdzania kandydatury premiera.



Krótko po orędziu poinformowano o podaniu się do dymisji premiera Dmitrija Miedwiediewa i jego rządu. Nowym premierem ma zostać Michaił Miszustin, dotychczasowy szef Federalnej Służby Podatkowej.