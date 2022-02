Władimir Putin: Kijów musi zrezygnować z NATO

- Kategorycznie sprzeciwiamy się przyjęcia Ukrainy do NATO. Dla nas jest to zagrożenie i dla nas jest to argument, o czym już niejednokrotnie mówiłem. W związku z tym wychodzimy i mówimy, że najlepszą decyzją było to, aby nasi koledzy w krajach Zachodu nie tracili, że tak powiem, twarzy. I żeby władze Kijowa zrezygnowały same ze wstępowania do NATO, de facto realizując ideę swojej neutralności - powiedział Władimir Putin.