Władimir Putin po raz pierwszy od dawna opuści Rosję. Wiemy, co planuje

Na październik zaplanowana jest wizyta prezydenta Rosji Władimira Putina w Chinach. Pretekstem ma być konferencja Inicjatywy Pasa i Szlaku, podaje agencja Bloomberg, powołując się na źródła bliskie Kremlowi.

Od chwili ogłoszenia w marcu tego roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze listu gończego za prezydentem Rosji Władimirem Putinem ten nie rusza się z kraju. Zgodnie z zapisami traktatu rzymskiego wszystkie państwa, które są stronami tego porozumienia respektują wydane nakazy karne za zbrodniarzami wojennymi.

Władimir Putin został za takiego uznany z racji tolerowania przez władze państwowe zachowań żołnierzy i urzędników wobec cywilnej ludności ukraińskiej. Osoby popełniające przestępstwa wynikające z potępienia podstawowej karty praw człowieka nie są w Rosji ścigane karnie.

Wydanie listu gończego przez Międzynarodowy Trybunał Karny oznacza, że jeśli osoba poszukiwana postawi nogę na terytorium jednego z państw sygnatariuszy traktatu rzymskiego powinna zostać natychmiast zatrzymana i oddana pod jurysdykcję MTK. Rosyjski prezydent jest bardzo ostrożny i nie odbywa zagranicznych wizyt.

Prezydent Putin bagatelizuje nakaz aresztowania, ale z Rosji się nie rusza

Nie uczestniczył także w spotkaniu BRICS w Republice Południowej Afryki w Johannesburgu, ponieważ pomimo formalnych zapewnień bezpieczeństwa przez prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyrila Ramophosa bał się, że samolot będzie musiał mieć międzylądowanie w kraju, który jest na liście państw nieprzyjaznych wobec Rosji.

Teraz pojawia się pretekst, aby odwiedzić Pekin i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Jak podaje agencja Bloomberg, w październiku tego roku w stolicy Chin ma odbyć się Forum Pasa i Szlaku. Jest to projekt mający na celu pokazanie wielkomocarstwowego statusu Chin i doprowadzenie do zbliżenia państw zlokalizowanych wzdłuż Jedwabnego Szlaku.

Wizyta w Pekinie ma pokazać społeczeństwu rosyjskiemu, że ich prezydent nie jest izolowany na arenie międzynarodowej

Pierwsze spotkanie odbyło się 10 lat temu, a kolejnych uczestniczyli także przedstawiciele polskiego rządu. Dla Putina ma to być okazja do przełamania międzynarodowej izolacji i wykorzystanie tego na użytek wewnętrznej propagandy.

Jednak, jak podkreślają analitycy polityczni ważniejsze będą rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem zaplanowane na połowę września. Początkowo miało się ono odbyć w Ankarze, natomiast wiele wskazuje na to, że zostaną one przeniesione do rezydencji Putina w Soczi.