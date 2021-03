Władimir Putin: ponad 4 mln Rosjan jest całkowicie zaszczepionych Sputnikiem V

W Rosji około 6,3 mln osób otrzymało dotąd pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi, wśród nich 4,3 mln otrzymało obie dawki - powiedział w poniedziałek prezydent Władimir Putin. Dodał, że sam zaszczepi się we wtorek 23 marca.

"Ogółem w Rosji już 6,3 mln osób wykonało szczepionkę pierwszym składnikiem, a spośród nich 4,3 mln obywateli zostało zaszczepionych całkowicie, tj. otrzymało pierwszy i drugi składnik" - powiedział Putin na wideokonferencji z lekarzami i farmaceutami na temat produkcji szczepionki w Rosji.

Rosja liczy ponad 140 mln mieszkańców. Gospodarz Kremla nie wymienił konkretnego preparatu, który przyjęło dotąd ponad 6 mln Rosjan, jednak szczepienia są prowadzone głównie krajowym preparatem Sputnik V, opracowanym przez instytut im. Gamalei w Moskwie.

Putin podkreślił, że "jest teraz nadzwyczaj ważne, by nadal zwiększać tempo szczepień" - podkreślił. Powołał się na dane, według których ustabilizowanie sytuacji epidemicznej w Rosji wymaga zaszczepienia co najmniej 60 proc. dorosłych obywateli. Do tego potrzebnych będzie 69,8 mln kompletów dawek szczepionki (tj. pierwszej i drugiej dawki-PAP) - wskazał. Zapewnił, że Rosja "ma wszelkie zasoby i środki", by wyprodukować taką ilość.

Poinformował także, że według stanu na 17 marca br. w Rosji wyprodukowanych zostało 20,1 mln dawek szczepionki. Przekazanych zostało do użycia 8,9 mln kompletów dawek szczepionki Sputnik V i ponad 115 tys. kompletów dawek drugiej rosyjskiej szczepionki, EpiVacCorona - relacjonował.

Putin powiedział, że geografia wykorzystania Sputnika V rozszerza się "nawet mimo umyślnego dyskredytowania" rosyjskiej szczepionki; rosyjski prezydent wspomniał o "rozmaitych +wrzutkach+ informacyjnych" na jej temat.

Według podanych przez niego liczb, 55 krajów wydało zezwolenie na stosowanie na swym terytorium Sputnika V. Podpisane zostały umowy z producentami zagranicznymi zakładające produkowanie za granicą 700 mln "osobodawek" szczepionki rocznie - poinformował Putin.

Rosyjski prezydent skomentował słowa komisarza Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego Thierr'ego Bretona o tym, iż Sputnik V nie będzie dla UE niezbędny. "To dziwne oświadczenie. Nikomu niczego nie narzucamy" - powiedział Putin. Dodał następnie: "Ale kiedy słyszymy takie deklaracje od osób oficjalnych, to powstaje pytanie: czyich interesów bronią tacy ludzie? Interesów jakichś firm farmaceutycznych, czy obywateli krajów europejskich?".

"I tacy ludzie usiłują nas czegoś uczyć" - kontynuował. Odnosząc się do słów Bretona, dodał: "to ich wybór. Niech robią to, co uważają za potrzebne i celowe".

Putin w wystąpieniu zaznaczał, że priorytetem dla władz Rosji jest szczepienie własnych obywateli. Niemniej, ocenił też, że rosyjska szczepionka ma "znaczący potencjał eksportowy".

Zapewnił, że ze strony Rosji "nie było i nie ma" żadnego upolitycznienia w związku ze szczepionką. "Wręcz przeciwnie, chcemy, by wspólny sukces został osiągnięty wspólnym wysiłkiem" - oświadczył.

Wspomniał także, że sam zaszczepi się 23 marca. "Szczepienie jest dobrowolnym wyborem każdego człowieka, jego osobistą decyzją. Nawiasem mówiąc, mam zamiar zrobić to jutro" - powiedział.

Putin nie wyjaśnił, jakim preparatem ma zamiar się zaszczepić. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział później mediom, iż będzie to jedna z trzech szczepionek rosyjskich. Pieskow zaznaczył, że nie będzie to "wydarzenie publiczne".

Z Moskwy Anna Wróbel