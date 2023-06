Władimir Putin wybiera się z wizytą do państwa NATO. Co z nakazem aresztowania?

Zagraniczne wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina są skomplikowane ze względu na nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Mimo tego Putin zapowiedział, że odwiedzi Turcję. Wyjazd na szczyt BRICS w RPA może być jednak bardziej skomplikowany.

- Prezydent Turcji zaprosił naszego prezydenta (Władimira Putina - przyp. red.) do odwiedzenia Turcji. Są plany, ale szczegółowe warunki nie zostały jeszcze omówione – zaznaczył doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Prezydent Rosji w związku z decyzją Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie jego aresztowania za niesprowokowaną wojnę na Ukrainie ma ograniczone możliwości podróżowania po świecie.

Turcja, podobnie jak Rosja, nie należy do sygnatariuszy Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), ale tureccy dyplomacji są obserwatorami corocznych spotkań stron Statutu. To oznacza jednak, że Turcja nie jest zobowiązana do aresztowania Putina na swoim terytorium.

Z perspektywy politycznej wizyta Putina w Turcji może stanowić obciążenie dla Ankary. Chociaż władze tureckie nie wprowadziły sankcji na Rosję, to jednak, Ankara chce zachować neutralność i prowadzić również konstruktywny dialog z Ukrainą, która może odebrać wizytę Putina nad Bosforem jako afront i opowiedzenie się władz tureckich po jednej ze stron konfliktu.

Z kolei zapowiadana na koniec sierpnia wizyta prezydenta Rosji w RPA na szczycie BRICS stoi pod znakiem zapytania, ponieważ władze tego kraju uznają jurysdykcję MTK.