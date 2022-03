Władze Charkowa: 600 domów, 50 szkół zniszczonych w ostrzałach

Z powodu ostrzałów Charkowa zniszczonych jest prawie 600 domów mieszkalnych, 50 szkół, a także placówki medyczne - podały w poniedziałek służby prasowe charkowskiej rady miejskiej na komunikatorze Telegram.

Domów, które ucierpiały nie można już odremontować, tak więc ich lokatorzy "faktycznie stracili mieszkania" - głosi komunikat (https://t.me/citykharkivua/3607). Wśród zniszczonych placówek medycznych są m.in. szpitale porodowe.

Mer miasta Ihor Terehow rozmawiał o sytuacji w Charkowie z amerykańską polityk Lori Lightfoot, która jest merem Chicago. "Musimy zmieniać miejsce pobytu, przewozić ludzi, dostarczać pomoc. Organizujemy gorące posiłki, zapewniamy leki ludziom, zwłaszcza insulinę. Kontrolujemy sytuację w mieście" - powiedział Terechow.

Położony na północnym wschodzie kraju Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy; mieszkało tam ok. 1,4 mln osób.