Władze Hongkongu rozdadzą za darmo 500 tysięcy biletów lotniczych

Rada Turystyczna Hongkongu zamierza rozdać za darmo 500 tysięcy biletów lotniczych dla turystów, aby ich zachęcić do przyjazdu.

Koszt tej operacji szacowany jest na około 260 milionów dolarów.

Obostrzenia wywołane kolejnymi falami pandemii Covid-19 obwiązują w całych Chinach, z niewielkimi przerwami, od ponad 2 lat. Podobnie jest w Hongkongu. Przez wiele tygodni zamknięte było lotnisko, a cudzoziemcy poddawani byli dziesięciodniowej, obowiązkowej kwarantannie.

Doprowadziło to do kompletnego załamania się ruchu turystycznego. Wiele hoteli i restauracji zostało czasowo zamkniętych. Kryzys zdrowotny oznacza ogromne straty dla gospodarki i ograniczenie wpływów podatkowych.

Według agencji Bloomberg Rada Turystyczna Hongkongu rozważa obecnie możliwość zakupu w liniach lotniczych 500 tysięcy biletów, które następnie za darmo zostaną rozdzielone wśród zagranicznych turystów jako forma zachęty do przyjazdu. Władze są skłonne przeznaczyć na ten cel ponad 260 milionów dolarów.

Nie ustalono jeszcze w jaki sposób bilety będą rozprowadzane i czy zostanie wprowadzony postulowany zapis o minimum tygodniowym pobycie w Hongkongu, który będzie potwierdzony dokonaną rezerwacją miejsc noclegowych w hotelach.

Bilety najprawdopodobniej będą oferowane na początku 2023 r.

W okresie od stycznia do końca sierpnia tego roku wyspę odwiedziło tylko 183,6 tysięcy turystów. Dzieje się tak głownie z racji obowiązywania bardzo ostrych przepisów sanitarnych, które nadal obligują cudzoziemców do wykonania testu PCR na obecność wirusa w dniu przyjazdu. Obowiązuje także bezwzględny zakaz chodzenia do barów i restauracji prze pierwsze dni od zameldowania się w hotelu.

