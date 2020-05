Władze Hongkongu: wybory do lokalnego parlamentu spodziewane we wrześniu

Wybory do rady ustawodawczej Hongkongu spodziewane są 6 września – podała publiczna stacja RTHK, cytując dokument przedstawiony we wtorek lokalnemu parlamentowi przez biuro hongkońskiej administracji do spraw konstytucyjnych i Chin kontynentalnych.

RTHK zwraca uwagę na obawy o odwołanie lub przełożenie wyborów w związku z pandemią koronawirusa. Pojawiały się również spekulacje, że władze regionu mogą zechcieć przesunąć wybory, by uniknąć kolejnej porażki po zwycięstwie opozycji w zeszłorocznych wyborach do rad dzielnic.

Na fali masowych antyrządowych protestów opozycja demokratyczna odniosła miażdżące zwycięstwo w listopadowych wyborach dzielnicowych. Demokraci liczą, że przy panujących obecnie nastrojach społecznych we wrześniu uda im się przejąć kontrolę nad parlamentem, po raz pierwszy od przyłączenia Hongkongu do ChRL w 1997 roku.

Biuro ds. konstytucyjnych i Chin kontynentalnych informowało wcześniej o planach przeprowadzenia wyborów parlamentarnych 6 września, ale konkretna data nie została formalnie ogłoszona. Prorządowi politycy wzywali tymczasem do przełożenia wyborów ze względu na Covid-19.

We wtorek służby medyczne Hongkongu nie zgłosiły ani jednego nowego zakażenia koronawirusem. Od 23 dni w regionie nie odnotowano żadnej nowej infekcji lokalnej - przekazał dziennik "South China Morning Post". Łączny bilans zakażeń wynosi 1047, z czego czterech pacjentów zmarło.

Według RTHK nominację kandydatów zaplanowano na lipiec, a rejestrację wyborców zakończono 2 maja. W Hongkongu jest około 4,2 mln osób uprawnionych do głosowania - podała stacja.

35 spośród 70 członków rady ustawodawczej, czyli lokalnego parlamentu Hongkongu, wyłanianych jest w wyborach powszechnych z okręgów geograficznych. Pięć miejsc przypada wybranym w głosowaniu radcom dzielnic, a pozostałych 30 zajmują osoby wyłonione przez specjalne komitety branżowe, zdominowane przez miejskie elity.

Masowe antyrządowe demonstracje rozpoczęły się w Hongkongu w czerwcu 2019 roku od sprzeciwu wobec wycofanego obecnie planu umożliwienia ekstradycji do Chin kontynentalnych. Z czasem przekształciły się jednak w szerszy ruch na rzecz demokracji i przeciwko ograniczaniu autonomii Hongkongu przez rząd centralny w Pekinie. Manifestacje regularnie przeradzały się w brutalne starcia z policją.

Pekin zaprzecza, jakoby ingerował w wewnętrzne sprawy Hongkongu, oskarża protestujących o separatyzm i zarzuca "obcym siłom" sianie fermentu w regionie.

Z Kantonu Andrzej Borowiak