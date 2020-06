Władze Japonii i Tajwanu krytykują prawo o bezpieczeństwie w Hongkongu

Rząd Tajwanu potępił we wtorek władze ChRL za przyjęcie prawa o bezpieczeństwie państwowym dla Hongkongu i ostrzegł Tajwańczyków przed podróżami do tego regionu. Rząd Japonii ocenił natomiast, że „godna pożałowania” decyzja Pekinu podważa autonomię Hongkongu.

Nowe prawo "poważnie wpłynie" na wolność, demokrację i prawa człowieka w Hongkongu - ocenił tajwański rząd w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera. Zapewnił jednocześnie, że wyspa będzie w dalszym ciągu oferowała pomoc Hongkończykom.

Rzecznik rządu w Tajpej Ting Yi-ming przestrzegł również Tajwańczyków przed "możliwym ryzykiem" związanym z odwiedzaniem Hongkongu po wprowadzeniu w życie nowych przepisów.

Prezydent Tajwanu Caj Ing-wen wyraziła rozczarowanie z powodu decyzji Pekinu i oceniła, że dowodzi ona niewykonalności zasady "jednego kraju, dwóch systemów", która przewiduje dla Hongkongu szeroką autonomię w ramach ChRL - podała hongkońska stacja RTHK.

W Tokio główny sekretarz japońskiego rządu Yoshihide Suga określił działanie Pekinu jako "godne pożałowania" i ocenił, że podważa ono zaufanie do modelu "jednego kraju, dwóch systemów". "Będziemy w dalszym ciągu pracować z zainteresowanymi krajami, by poradzić sobie z tą sprawą we właściwy sposób" - dodał Suga.

Projekt nowego prawa został we wtorek zatwierdzony przez organ kierowniczy chińskiego parlamentu - podały hongkońskie media, powołując się na anonimowe źródła. Przepisy, których treści nie podano jak dotąd do wiadomości publicznej, mają zostać wkrótce wprowadzone w życie w Hongkongu.

Komentatorzy oceniają, że nowe prawo spowoduje najgłębszą zmianę w życiu społeczeństwa byłej brytyjskiej kolonii od czasu przekazania jej pod władzę komunistycznej ChRL w 1997 roku. Plany wprowadzenia tego prawa w Hongkongu nasiliły tarcia na linii Waszyngton-Pekin i wywołały poważne zaniepokojenie w wielu krajach zachodnich.

Chińskie władze twierdzą, że nowe prawo służy zwalczaniu działalności separatystycznej, wywrotowej i terrorystycznej oraz zmów z zagranicznymi siłami. Zdaniem krytyków położy ono kres wolności i szerokim swobodom obywatelskim, które odróżniają Hongkong od Chin kontynentalnych i uznawane są za kluczowe dla jego pozycji jako międzynarodowego centrum finansowego.

