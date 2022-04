Władze Mariupola: naszych ludzi wywożą do najbardziej depresyjnych części Rosji

Nasi ludzie wywożeni są do najbardziej depresyjnych regionów Rosji - podała we wtorek mariupolska rada miejska. Władze miasta opublikowały zdjęcie ulotki, które według nich otrzymują wywiezieni do Rosji mieszkańcy Mariupola.

"Takie ulotki otrzymują deportowani mieszkańcy Mariupola. Naszych ludzi wywożą do najbardziej depresyjnych regionów Rosji" - napisała rada miejska na Telegramie i opublikowała zdjęcie ulotki.

Na kartce napisano m.in. "Daleki Wschód Rosji czeka na was". "Szczególne warunki dla uczestników państwowego programu przesiedlenia rodaków z zagranicy, którzy wybrali do życia dalekowschodnie regiony Rosji" - dodano.

Ulotka głosi m.in., że osoby "biorące udział w programie" mogą skorzystać z przyspieszonego trybu uzyskania rosyjskiego obywatelstwa, otrzymają bezpłatnie hektar ziemi i wsparcie finansowe.

"Teraz zrozumiała jest potworna logika Putina. Na początku raszyści (Rosjanie) niszczą pomyślnie funkcjonujące, ciepłe miasto nad Morzem Azowskim. I przeganiają ludzi na Syberię i na Sachalin. Potrzebują nowych gastarbeiterów. Czym to się różni od polityki Hitlera?" - czytamy we wpisie. (https://t.me/mariupolrada/9189)

W kolejnym poście mariupolska rada miejska zaznacza, że "naziści w latach 40. też obiecywali dobre życie, kiedy gonili ludzi do pracy w Niemczech". "Ale setki tysięcy znalazły tam nie złote góry, tylko poniżenie, nieludzkie znęcanie albo śmierć" - dodano.

"Historia znów się powtarza. Raszyzm to dżuma XXI wieku" - stwierdzono. (https://t.me/mariupolrada/9190)