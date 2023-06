Właściciel Orbisu przeznaczy 3 mld euro na dywidendę i skup akcji

Branża turystyczna, a zwłaszcza hotelarska, już zapomniała o problemach z czasów covid-19. Ludzie zaczęli podróżować, ponownie organizowane są konferencje międzynarodowe. Na tej zmianie skorzystała francuska grupa Accor, która chce wypłacić dywidendę i skupić własne akcje.

Francuska grupa hotelarska Accor Invest powoli wraca do dobrej kondycji finansowej po okresie problemów wywołanych obostrzeniami pandemicznymi. W minionym roku otwartych zostało 299 nowych hoteli i obecnie spółka dysponuje prawie 5,5 tysiąca obiektami różnej klasy oraz łącznie ponad 800 tysiącami pokoi. Działalność prowadzona jest w 92 krajach na całym świecie.

Podczas wideokonferencji przedstawiono sytuację związaną z prognozami na najbliższe miesiące i lata. Po pierwszym półroczu widoczne jest ożywienie ruchu turystycznego szczególnie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Chinach. Pozwala to założyć wysoką stopę zwrotu z posiadanej bazy hotelowej w latach 2023-27. Przy czym dotyczy to rezerwacji we wszystkich typach hoteli, od najtańszych - jednogwiazdkowych do najdroższych. Klienci wydają także więcej pieniędzy w restauracjach i barach oraz na usługi dodatkowe.

EBITDA (czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków i amortyzacji) w 2023 roku, według obecnych szacunków, powinna wynieść 920-960 milionów euro - to o ponad 40 procent więcej niż w roku minionym.

- Zakładamy wysoką stopę naszego wzrostu w latach 2023-2027, dlatego też zarząd spółki zamierza zwrócić akcjonariuszom około 3 miliardy euro. Wypłacana będzie dywidenda oraz zaproponujemy skup akcji. Szczegóły tego planu będą na bieżąco aktualizowane - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes Accor Sebastian Bazin.

Accor jest właścicielem polskiej Grupy Hotelowej Orbis, która odpowiedzialna jest za rozwój biznesu w 6 krajach Europy Środkowej. Obok Polski zarządza 73 hotelami na Litwie, Słowacji i Węgrzech oraz w Czechach i Rumunii.

Orbis notowany był na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przez 23 lata. W wyniku ogłoszenia wezwania przez Accor Invest, skupił większość akcji i zadecydował o wycofaniu spółki z obrotu publicznego. 26 czerwca 2020 roku akcje Orbisu zostały wycofane z giełdy.