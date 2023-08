Wlk. Brytania: Ambasada w Nigrze zredukuje personel

Ambasada brytyjska w Nigrze zredukuje czasowo personel ze wzglądu na zagrożenie bezpieczeństwa - poinformowało w czwartek ministerstwo spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.

W Nigrze odbył się pucz wojskowy, co doprowadziło do niepokojów i protestów - oświadczył resort. "Grupa, która zorganizowała demonstrację 30 lipca, wezwała do kolejnej w czwartek 3 sierpnia, w Dzień Niepodległości Nigru" - napisało Foreign Office. Podczas tłumnej manifestacji z 30 lipca protestujący podpalili ambasadę Francji, dawnej potęgi kolonialnej.

"Protesty mogą być gwałtowne, a sytuacja może się szybko zmienić bez ostrzeżenia" - ostrzegła brytyjska dyplomacja.

W Nigrze 26 lipca wojsko obaliło demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma, a wkrótce także członków rządu. Władzę przejęła armia, a komentatorzy podkreślają wyraźne antyzachodni kierunek obrany przez rebeliantów.