Włochy: 1,2 mln osób otrzymało trzecią dawkę szczepionki

1,2 miliona osób we Włoszech otrzymało dotąd trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19 - poinformowała w czwartek fundacja medyczna Gimbe, która monitoruje rozwój epidemii. O ponad 40 procent wzrosła w ciągu tygodnia liczba nowych zakażeń, co wiąże się z masowym testowaniem.

W cotygodniowym raporcie fundacja Gimbe zwróciła uwagę, że trzeba przekonać ponad 2,7 mln osób w wieku powyżej 50 lat, które dotąd w ogóle się nie zaszczepiły.

Po dwóch dawkach szczepionki jest 82,5 procent mieszkańców Włoch.

Obecnie celem władz jest dojście do poziomu 90 procent zaszczepionych do końca roku. Jednak według ekspertów konieczne jest wyraźne przyspieszenie kampanii szczepień, aby było to możliwe.

W ciągu minionego tygodnia o 43 procent wzrosła liczba wykrytych przypadków koronawirusa. Jak wyjaśniono, jest to rezultat znacznego zwiększenia liczby wykonywanych testów - ze średnio 173 tysięcy dziennie do 371 tysięcy.

Od połowy października badania wykonują przede wszystkim osoby, które nie zaszczepiły się, a potrzebują przepustki sanitarnej, by móc wejść do pracy. Tzw. Green Pass wymagany jest we wszystkich miejscach pracy w kraju.

Najnowsze dane ministerstwa zdrowia to 50 zgonów na Covid-19 w ciągu ostatniej doby i ponad 4800 nowych zakażeń, wykrytych w 570 tysiącach testów.

Sytuacja w szpitalach jest stabilna. Przebywa tam około 3 tysięcy osób z Covid-19, w tym 347 na intensywnej terapii.

