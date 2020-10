Włochy: 1 procent zmarłych na Covid-19 to osoby poniżej 50 lat

1 procent tych, którzy zmarli we Włoszech na Covid-19 to osoby poniżej 50. roku życia - ogłosił w czwartek krajowy Instytut Służby Zdrowia. Łącznie zanotowano 407 zgonów w tej grupie wiekowej. Średnia wieku zmarłych na Covid-19 w kraju to 80 lat.

Od początku epidemii zmarło we Włoszech ponad 36 tysięcy osób.

W raporcie Insytutu odnotowano, że 89 osób miało mniej niż 40 lat, a 14 z nich żadnych zdiagnozowanych innych chorób.

Ponadto eksperci zaznaczyli, że w miesiącach letnich z 77 do 81 lat wzrosła średnia wieku zmarłych w rezultacie zakażenia koronawirusem.

Wskazali również, że średnia wieku osób zmarłych, które zakaziły się SARS-Cov-2, wynosząca 80 lat, jest o ćwierć wieku wyższa od średniej tych, którzy zarazili się wirusem.

Najczęstszym powikłaniem stwierdzonym u osób, które zmarły, była niewydolność oddechowa. Dalsze przyczyny to uszkodzenie nerek i ostry zawał serca.