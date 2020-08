Włochy: 10 kolejnych osób zmarło na Covid-19, potwierdzono 384 nowe zakażenia

Dziesięć osób zmarło we Włoszech minionej doby na Covid-19, potwierdzono 384 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Oznacza to dwukrotny wzrost zgonów i następnych infekcji w porównaniu z wtorkiem. Bilans zmarłych wzrósł do 35 181.

Łączna liczba wykrytych w testach przypadków koronawirusa wynosi obecnie 248,8 tys. Wyleczonych jest już prawie 201 tysięcy osób. W ciągu jednego dnia przybyło ich 210.

Zakażonych jest obecnie według oficjalnych statystyk ponad 12 tysięcy osób, z których około 760 hospitalizowano.

W Lombardii, czyli włoskim epicentrum epidemii zarejestrowano pięć kolejnych zgonów i 138 nowych zakażeń, z których 13 określono jako "słabe".

Minister zdrowia Roberto Speranza oświadczył w środę w parlamencie, że w miejscach zamkniętych konieczne jest dalsze przestrzeganie zasady 1 metra dystansu. Jak zaznaczył, wyjątek stanowią samoloty, w których "system wymiany powietrza zapewnia poziom bezpieczeństwa bez limitów odległości".

Szef resortu podkreślił, że obecnie Włochy są wśród krajów europejskich, które "najlepiej zdołały ograniczyć zakażenia".

Przytoczył europejską statystykę liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców: we Włoszech wskaźnik ten wynosi 5,7, w Niemczech 8,4, we Francji 19, a w Rumunii 75,1.

"Nie możemy zniweczyć imponującej pracy wykonanej w ostatnich miesiącach" - dodał Speranza przypominając o trzech obowiązujących dalej zasadach, czyli noszeniu maseczki ochronnej, dystansu społecznego i myciu rąk.

Z Rzymu Sylwia Wysocka