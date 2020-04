Włochy: 10 mln kontroli w pierwszym miesiącu restrykcji w związku epidemią

10 milionów kontroli przeprowadzono we Włoszech w pierwszym miesiącu obowiązywania restrykcji w ramach walki z epidemią koronawirusa - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Rzymie. Podczas Świąt kontrole te zostały nasilone, by nie dopuścić do wyjazdów.

W świąteczny weekend policjanci, karabinierzy, funkcjonariusze straży miejskiej wzmocnili patrole na ulicach i drogach wyjazdowych z miast oraz na stacjach kolejowych w całym kraju, gdzie od 11 marca obowiązuje zakaz opuszczania domu i podróży bez uzasadnionego powodu.

Kara za naruszenie tych przepisów wynosi od 400 do 3 tysięcy euro.

W sobotę i niedzielę, jak ogłosiło MSW, skontrolowano ponad 580 tysięcy osób i 183 tysiące placówek handlowych. Kary wymierzono 23 tysiącom osób i 400 właścicielom sklepów. 53 osoby otrzymały kary za złamanie nakazu kwarantanny.

Ministerstwo poinformowało, że w ciągu miesiąca siły porządkowe skontrolowały prawie 6,8 miliona osób i około 3 milionów placówek handlowych i usługowych.

Przez ponad cztery tygodnie surowych ograniczeń spisano i ukarano ponad 200 tysięcy ludzi.