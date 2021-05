Włochy: 10 mln osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19

10 milionów osób jest we Włoszech w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19, następnych 10 mln jest po pierwszej dawce - ogłosiła w niedzielę minister do spraw regionów Mariastella Gelmini. Całkowitą odporność ma 16 procent populacji.

"Nie jesteśmy jeszcze jak Wielka Brytania, ale zbliżamy się" - stwierdziła minister w telewizji RAI.

Jak poinformował krajowy Instytut ds. służby zdrowia migrantów i ubogich, 700 tysięcy cudzoziemców przebywających we Włoszech nie ma dostępu do szczepień przeciwko Covid-19, ponieważ nie istnieją w oficjalnych rejestrach. To imigranci spoza UE oraz ci nielegalni - wyjaśniono.

Najnowszy bilans epidemii to 72 zgony na Covid-19. Jest to najniższa od zeszłego roku dobowa liczba zmarłych.

Stwierdzono 3995 następnych zakażeń koronawirusem w 179 tysiącach testów.

Zanotowano przez ponad rok łącznie 125 225 zgonów.

Koronawirusem zaraziło się dotąd około 4,2 milionów osób w kraju, z których 3,7 mln uznano za wyleczone. Około 280 tysięcy osób jest obecnie zakażonych.

W szpitalach zwolniło się ponad 340 łóżek dla chorych na Covid-19.

Z Rzymu Sylwia Wysocka