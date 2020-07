Włochy: 11 osób zmarło na Covid-19, wykryto 181 nowych zakażeń

11 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 181 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Bilans zmarłych w czasie epidemii wzrósł do 35 123.

Najnowsze dane wskazują na wzrost zarówno liczby zgonów - po czterech dniach, gdy notowano ich po pięć na dobę - jak i nowych infekcji w porównaniu z poniedziałkiem, kiedy było ich 170.

Po czterech dniach zanotowano pierwszy zgon w Lombardii, najbardziej zaatakowanej przez wirusa.

Do tej pory zarejestrowano ponad 246 tysięcy przypadków koronawirusa w kraju. Z tej liczby wyzdrowiało już 198 tysięcy osób. Obecnie zakażonych jest według oficjalnych danych ministerstwa około 12 tysięcy osób.

W szpitalach w całym kraju jest 749 osób najciężej chorych na Covid-19, w tym na oddziale intensywnej terapii - 40.

Ostatniej doby we Włoszech wykonano 48 tysięcy testów na obecność koronawirusa.