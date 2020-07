Włochy: 12 osób zmarło na Covid-19, jest 276 nowych zakażeń

12 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, jest 276 nowych zakażeń koronawirusem - podało w piątek ministerstwo zdrowia. W porównaniu z czwartkiem dobowa liczba zgonów jest taka sama, o kilkadziesiąt wzrosła liczba infekcji. Łączny bilans zmarłych we Włoszech to 34 938.

Prawie połowę nowych zakażeń wykryto w Lombardii. Łączna liczba przypadków w całym kraju od początku epidemii w lutym wynosi 242,6 tys.

Do 13,4 tysiąca spadła liczba obecnie zakażonych. Wyleczonych jest już 194 tysiące. W ciągu dnia przybyło ich prawie 300.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 65 najciężej chorych na Covid-19. W 13 z 20 regionów nie ma już w ogóle pacjentów na tych oddziałach, co jest kolejnym sygnałem świadczącym o poprawie sytuacji epidemicznej.

W ciągu jednej doby wykonano we Włoszech prawie 48 tysięcy testów. Do tej pory badaniom poddano 3,5 miliona osób z 60-milionowej ludności.

W stołecznym regionie Lacjum, gdzie pojawił się ostatnio problem z szerzeniem się wirusa w środowisku imigrantów z Bangladeszu, wykryto 23 nowe zakażenia. Osiem z nich ma związek z powrotem z tego kraju. W tej licznej wspólnocie imigrantów zbadano w Rzymie i okolicach już 2,5 tysiąca osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka