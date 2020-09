Włochy: 14 następnych zgonów na Covid-19, jest prawie 1400 nowych zakażeń

14 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, zanotowano 1392 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Liczba dalszych infekcji i zgonów utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zanotowano już ponad 300 tys. zakażeń.

Liczba testów wykonanych jednego dnia przekroczyła 87 tys.

Od początku epidemii zarejestrowano śmierć 35738 osób.

Wyzdrowiało już prawie 220 tys. osób. Według oficjalnych danych obecnie zakażonych jest około 45 tys.

W szpitalach przebywa ponad 2600 najciężej chorych na Covid-19.

W stołecznym regionie Lacjum zanotowano największy od wybuchu epidemii dobowy wzrost nowych zakażeń: 238. Cztery osoby zmarły.

"Te liczby nie pozwalają na obniżenie czujności, powtarzamy to od wielu dni" - powiedział, komentując te dane szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych Alessio D'Amato.

W Lombardii testy potwierdziły 182 następne przypadki koronawirusa. Nie żyją dwie kolejne osoby.

Infekcje notuje się we wszystkich regionach kraju.

Z Rzymu Sylwia Wysocka