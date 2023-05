Włochy: 14 ofiar powodzi w Emilii- Romanii, gdzie nadal obowiązuje najwyższy alarm

Do 14 wzrosła liczba ofiar powodzi we włoskim regionie Emilia- Romania - podały w piątek lokalne władze. Nieznany jest dokładny bilans zaginionych. Wciąż obowiązuje tam najwyższy, czerwony alert pogodowy. W wielu rejonach znów występują intensywne opady deszczu. Trwa też wielkie sprzątanie ulic i placów z błota w zalanych, zniszczonych miejscowościach.

Liczba osób ewakuowanych wynosi obecnie ponad 10 tysięcy. W ostatnich godzinach konieczna była ewakuacja kolejnych miejscowości koło Rawenny.

Z różnych stron napływają doniesienia o poważnych zniszczeniach.

"W Casola Valsenio mamy prawdziwą katastrofę. Wszystkie drogi długości 92 kilometrów są zamknięte. Z powodu lawin błotnych nasze terytorium jest odcięte od świata" - powiedział burmistrz tego miasteczka koło Rawenny Giorgio Sagrini.

Burmistrz miejscowości Russi Valentina Palli wezwała mieszkańców, by weszli na wyższe piętra swoich domów, a ci, którzy mieszkają w niskich budynkach, by je opuścili.

W Bolonii i wielu miejscowościach, dotkniętych przez powodzie w minionych dniach w piątek znów zaczął padać deszcz.

Minister do spraw Obrony Cywilnej i polityki morskiej Nello Musumeci powiedział dziennikowi "La Stampa": "Włóżmy sobie do głowy to, że mieszkamy na zagrożonym obszarze i że proces tropikalizacji klimatu dotarł do Włoch. Nie należy pytać o to, czy takie katastrofalne wydarzenie, jak we wtorek powtórzy się, ale kiedy i gdzie".

Musumeci zaznaczył, że w ciągu minionych 80 lat "kruchość" terytorium Włoch nigdy nie była kwestią priorytetową. "Konieczna jest natychmiastowa zmiana podejścia" - oświadczył.

Minister turystyki Daniela Santanche ogłosiła, że wybrzeże Adriatyku, a więc rejon odwiedzany latem masowo przez turystów, jest mniej zniszczone niż terytoria w głębi regionu.

W wielu miasteczkach na ulice wyszli "Aniołowie błota". Tak nazywa się ochotników, którzy usuwają zniszczenia, spowodowane przez powódź. W Faenzy jako wolontariusze do odgarniania błota zgłosili się członkowie teamu Formuły 1 z japońskim kierowcą Yuki Tsunodą.

Zapowiedziane na weekend Grand Prix Formuły 1 w pobliskiej Imoli zostało odwołane z powodu kataklizmu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka