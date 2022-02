Włochy: 145 tysięcy osób przybyło w weekend do Wenecji na karnawał

145 tysięcy osób przybyło w weekend do Wenecji na karnawał - podały w niedzielę miejscowe władze. Wśród obecnych było kilkadziesiąt tysięcy turystów zagranicznych.

Hasło tegorocznego karnawału to "Remember the future", nawiązujące do słów Salvadora Dali.

Największa uliczna karnawałowa zabawa w Europie, po zeszłorocznej przerwie, gdy przeniesiono imprezy do internetu, przyciąga - jak się zauważa - tłumy turystów. Ze względu na pandemię wydarzenia karnawału zorganizowano w wielu miejscach i z udziałem mniejszej liczby osób.

W miniony weekend do Wenecji przyjechało ponad 100 tysięcy osób.

W niedzielę obecnych było 75 tysięcy gości. Wśród zagranicznych turystów najwięcej było Francuzów, Hiszpanów, Brytyjczyków i Niemców.

Na placach odbywają się koncerty, spektakle teatralne, także dla dzieci oraz pokazy na wodzie.

Jak co roku królują karnawałowe maski i historyczne stroje.